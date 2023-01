"Non vi voto più". Gassmann sbotta su Giarrusso imbarcato dal Pd

" Non vi voto mai più. Addio ". Alessandro Gassmann non l'ha presa bene. Sui social il popolare attore si è sfogato a suon di vaffa contro le recenti vicissitudini di un partito del quale non ha mai citato il nome. Indovina indovinello: non troppo complicato capire che stesse alludendo al Pd. Nelle stesse ore della convention tenuta da Stefano Bonaccini a Milano, durante la quale era stato annunciato l'ingresso tra i dem dell'ex grillino Dino Giarrusso, l'interprete romano non si è trattenuto e ha riversato in rete il proprio disappunto.

Lo sfogo di Gassman

" Un partito che continua ad essere 'riempito' di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l'idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto mai più. Adieux ", ha scritto Gassmann su Twitter. E subito, senza il bisogno di particolari spiegazioni, molti utenti hanno inteso a cosa si riferisse l'attore. Nei commenti infatti sono iniziati i riferimenti alle sorti della sinistra e al Pd, mentre qualcuno rimproverava ad Alessandro di essersi accorto in ritardo della situazione politica.

Un partito che continua ad essere “riempito” di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più. #adieux — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) January 28, 2023

L'allusione al caso Giarrusso

In rete lo sfogo dell'attore ha anche conquistato proseliti. " Sono profondamente tentato di seguirti, credimi. Mi cadono letteralmente le braccia ", ha scritto un utente rivolgendosi a Gassmann. E lui, a stretto giro, ha rincarato la dose delle proprie invettive: " Andassero definitivamente a fare in cul*, per essere chiari e anche per dire quello che uno pensa ". Leggendo quello sfogo iniziale sui nuovi ingressi nel partito, in molti avevano dedotto che l'interprete e regista si riferisse alla più recente e discussa new entry tra le fila dei dem: quella dell'ex pentastellato Dino Giarrusso.

L'europarlamentare, che un tempo accusava Giuseppe Conte di aver "trasformato il Movimento nello zerbino del Pd", ora è finito proprio nel suddetto partito, pronto a sostenere la corsa di Stefano Bonaccini alla segreteria. In rete si sono sprecate le reazioni ironiche e critiche a quella clamorosa giravolta politica. Anche Gassmann ha detto - molto chiaramente - la sua.