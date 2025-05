Giornalista sviene in diretta durante un'intervista: bufera sulla reazione del conduttore

Ascolta ora 00:00 00:00

Attimi di panico in diretta televisiva su Fox News per l'improvviso malore che ha colpito la giornalista Camryn Kinsey. La donna stava commentando alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente Joe Biden quando, visibilmente in confusione, è svenuta cadendo dalla sedia. L'accaduto ha preoccupato i telespettatori ma ha anche scatenato una polemica per la reazione del conduttore, Jonathan Hunt, che ha proseguito la trasmissione senza soccorrere la collega.

Cosa è successo in diretta

L'episodio è avvenuto durante il programma "Fox News Night" andato in onda nella tarda serata di giovedì 8 maggio. La commentatrice politica Camryn Kinsey era ospite in studio e in diretta stava commentando le ultime dichiarazioni fatte da Biden sulla sconfitta di Kamala Harris attribuita dall'ex presidente al sessismo e al razzismo, quando ha iniziato a perdere il filo del discorso e a incespicare con le parole: " L'ideologia è dove... Non si tratta di..." . Poi improvvisamente ha socchiuso gli occhi e è caduta di lato scomparendo sotto al bancone del conduttore, che ha esclamato scioccato: " Oh mio Dio! ". Il tutto mentre un membro della redazione accorreva al fianco della giornalista ancora a terra.

La reazione del conduttore

Le telecamere non hanno indugiato sulla donna e il conduttore ha proseguito la diretta senza prestare soccorso alla collega, ma sincerandosi che Kinsey stesse ricevendo le dovute attenzioni dalle persone presenti in studio: " Allora, stiamo andando a cercare aiuto per Camryn... ehm... torniamo a Lydia mentre noi cerchiamo aiuto per Camryn ". In evidente difficoltà per la situazione Jonathan Hunt ha cercato di mantenere il controllo della diretta, ma la produzione ha deciso di interrompere la trasmissione e il giornalista ha comunicato la decisione al pubblico: " Allora...stiamo per... andiamo a fare una pausa. Torniamo subito". Al rientro dalla pausa Hunt ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute della giornalista: "Vogliamo darvi un rapido aggiornamento. Camryn è in piedi e si sta muovendo. Abbiamo i paramedici che la stanno visitando. Vi terremo aggiornati. Le auguriamo tutto il meglio ".

La reazione del pubblico

Il video dell'accaduto è finito sui social network e la reazione del conduttore è finita nel mirino dei telespettatori, che lo hanno duramente criticato sul web: " Non ha nemmeno provato a prenderla", "Quindi continuiamo a parlare? Un vero signore, che schifo", "Fratello avresti dovuto aiutarla".

er quanto sembri folle, devono continuare a girare il segmento e chiedere una pausa come ha fatto lui.. Inoltre hanno molteplici dietro le quinte per questo.. non è il suo lavoro

Ma c'è anche chi si è schierato in difesa del conduttore: "P". Intanto il filmato è diventato virale.