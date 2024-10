È la giornata mondiale degli insegnanti. Tutte le app e i servizi da conoscere

Il 5 ottobre si festeggia la giornata mondiale degli insegnanti, una festa dell’UNESCO - l’agenzia delle Nazioni Unite che promuove l’educazione, la scienza e la cultura - insieme a Education International - la federazione internazionale che raggruppa le sigle sindacali degli insegnanti -. La data fu scelta per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, avvenuta nel 1966, definita dall’agenzia la principale base di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale.

Ogni anno questo giorno rappresenta un momento di riflessione collettiva sul ruolo fondamentale che i docenti svolgono nella società e, soprattutto, ricorda l’importanza di sostenere coloro che plasmano le menti delle future generazioni.

L'aiuto che arriva dalla tecnologia

L'apprendimento digitale e ormai una modalità di insegnamento affermata. Un valido aiuto per gli studenti nativi digitali in grado di di imparare più velocemente grazie a questi strumenti, ma anche e soprattutto per gli insegnanti il cui lavoro viene velocizzato e risulta estremamente più interessante per gli alunni.

In questa nuova prospettiva che ha preso molto piede soprattutto nel periodo della pandemia un valido aiuto è arrivato da Apple che da anni condivide la sua tecnologia all’avanguardia e le sue risorse didattiche professionali con milioni di studenti, studentesse e insegnanti, fornendo loro gli strumenti per creare nuovi mondi, relazionarsi in modi coinvolgenti e perseguire le carriere professionali di domani.

I nuovi strumenti per sostenere i docenti

L'idea portante di Apple e il suo impegno nel mondo dell'istruzione nasce dalla consapevolezza che l’utilizzo efficace della tecnologia può sbloccare il potenziale di chiunque studi. Per questo motivo l'azienda introduce le nuove risorse Creatività per tutti dedicate a chi insegna. Creative Activities sono una raccolta di idee per lezioni veloci, interattive e divertenti che offrono gli strumenti ideali per introdurre la creatività e l’originalità nei programmi didattici. Creative Activities for Early Learners, dai 4 agli 8 anni, e Creative Activities for Students, dagli 8 anni in su, consentono a chi insegna di coinvolgere i propri studenti senza aumentare il loro carico di lavoro.

5 app per arricchire l'esperienza educativa

Per celebrare questa giornata, Apple ha preparato una raccolta di app " Strumenti validi per insegnare" pensata per supportare il lavoro di docenti e studenti. Include strumenti imperdibili e risorse fondamentali per rinnovare il programma delle lezioni, rendere le materie più coinvolgenti o semplicemente organizzare gli appunti.

• ClassDojo per restare sempre in contatto, con la app che permette di postare con facilità varie cose, tra cui foto, eventi scolastici in programma e dolci storie giornaliere.

• Kahoot! Un'app piena di quiz su scienze, lingue, storia e tantissimi altri argomenti dei programmi scolastici creati da Britannica, NASA e molti altri ancora

• Notability, l'app che permette di mettere insieme scrittura, audio, video e foto per creare lezioni coinvolgenti, personalizzando i compiti e le guide di studio.

• Khan Academy. Oltre 10mila video educativi che approfondiscono svariate lezioni con tutorial, articoli e sessioni pratiche.

• Explain Everything Whiteboard! La app vincitrice dell'App Store Award è una lavagna interativa che può essere condivisa da chi insegna e da chi apprende.

Gli altri servizi utili agli insegnanti

• Google Classroom un software online gratuito che permette agli insegnanti di organizzare i compiti, valutarli, condividere contenuti con gli studenti e fare annunci. Viene utilizzato da oltre 150 milioni di utenti (dati del 2021) ed è integrato con molti strumenti di Google tra cui Google Docs, Google Meet, Google Drive

• Classdojo una piattaforma per la condivisione e la comunicazione online per l'istruzione primaria e secondaria usata da oltre 52 milioni di studenti. La piattaforma mira a incoraggiare un senso di comunità, permettendo agli insegnanti di documentare e discutere ciò che avviene in classe con i genitori. Tra le varie funzioni ci sono anche l'assegnazione di compiti, la condivisione di foto e video, l’assegnazione di punteggi agli studenti e al comportamento della classe e un servizio di messaggistica con traduzioni per 35 lingue.

• Edmodo un sistema di gestione dell'apprendimento online (LMS - Learning Management System) per insegnanti delle scuole primarie e secondarie che ha oltre 100 milioni di utenti. Il sistema è simile a una piattaforma social e consente agli insegnanti di gestire la classe in digitale. Gli insegnanti possono condividere i compiti a casa e gli esercizi, programmare verifiche online, monitorare i progressi e la performance degli studenti e interagire e comunicare con gli studenti.

Le app per dare forma alle giovani idee...

• Scribble Together Whiteboard per disegnare insieme in tempo reale, da qualsiasi luogo

• Inko › Lavagna Interattiva che consente di disegnare utilizzando più iPad, iPhone o Mac e persino di interagire mediante Apple TV, ideale per un progetto creativo di classe

• MindNode - Mind Map & Outline per raccogliere i pensieri e a creare un'immagine chiara della propria idea

• Seesaw app costruita appositamente per rispondere alle esigenze specifiche della scuola primaria

...e quelle per ripassare e approfondire

• Wikipedia, l’enciclopedia online gratuita e a portata di mano

• Quizlet: impara con

flashcard per memorizzare vocaboli, acquisire dimestichezza con i concetti chiave dei tuoi corsi e ripassare facilmenteper alimentare la curiosità ed espandere gli orizzonti con i discorsi TED Talk