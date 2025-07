Giovanni Bozzetti è il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi con 43 voti favorevoli, 2 contrari e 23 consiglieri non partecipanti al voto, la nomina di Giovanni Bozzetti a nuovo presidente della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, uno degli organismi chiave nella promozione economica, culturale e fieristica della Lombardia e dell’Italia nel mondo. La nomina di Bozzetti, proposta nei giorni scorsi, rappresenta una scelta di forte continuità istituzionale e visione strategica, grazie alla sua lunga esperienza sia in ambito pubblico che accademico.

Un profilo tra istituzioni e territorio

Nato nel 1967 a Soresina, in provincia di Cremona, Bozzetti si è formato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove oggi è docente di Turismo culturale e Sviluppo del territorio presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Un ruolo che da oltre un decennio lo vede impegnato nella valorizzazione del legame tra cultura, identità territoriale e sviluppo economico sostenibile. La sua carriera nelle istituzioni è articolata e trasversale: è stato vicesindaco del Comune di Segrate, assessore comunale a Milano, consigliere regionale e assessore regionale al Commercio e Turismo, contribuendo attivamente allo sviluppo delle politiche di promozione del territorio lombardo. Ha inoltre ricoperto ruoli chiave come presidente di Infrastrutture Lombarde e consigliere di amministrazione di ARPA Lombardia, consolidando un profilo che unisce visione amministrativa, conoscenza tecnica e sensibilità ambientale.

Le sfide della Fondazione Fiera

La Fondazione Fiera Milano è un ente fondamentale nell’ecosistema economico e internazionale di Milano. Oltre a gestire un patrimonio immobiliare e fieristico di rilevanza europea, svolge un ruolo attivo nella promozione di progetti di innovazione, formazione, ricerca e internazionalizzazione del sistema produttivo. La scelta di Bozzetti arriva in una fase cruciale per il futuro della fiera e per la competitività del capoluogo lombardo nel panorama globale degli eventi. Dopo la pandemia e in un contesto internazionale sempre più competitivo, la Fondazione è chiamata a rafforzare la propria funzione come piattaforma per l’export, l’attrazione di investimenti, il turismo d’affari e lo sviluppo sostenibile delle imprese.

Un ruolo strategico per il futuro di Milano

Con l’arrivo di Giovanni Bozzetti, la Fondazione punta a coniugare tradizione e innovazione, con una guida esperta delle dinamiche istituzionali e capace di leggere le trasformazioni sociali, culturali ed economiche che attraversano il mondo dello sport, della cultura e del business fieristico. Il suo insediamento avviene in un momento in cui Milano è nuovamente sotto i riflettori internazionali per grandi eventi e per il rilancio post-pandemia, e si inserisce in una più ampia riflessione sul ruolo che le fiere, le manifestazioni e le infrastrutture territoriali possono avere nella costruzione di una “Lombardia attrattiva, connessa e sostenibile”, come spesso dichiarato nelle linee guida della Regione.

