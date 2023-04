L'ultimo insulto di Toscani: "Meloni? Ritardata mentale". E poi offende chi vota destra

Qualcuno aiuti Olivero Toscani. A giudicare dalle sue recente affermazioni, il noto fotografo ormai sembra fuori di sé. In preda a ripetuti deliri. Sono lontani i tempi in cui faceva discutere per l'originalità dei propri apprezzati scatti; ora purtroppo a destare sconcerto è la banalità sconclusionata delle sue farneticazioni. Una più grossa dell'altra. Stavolta l'81enne con l'ossessione dell'insulto al centrodestra si è esibito in una sequela di balordaggini riferite al premier Meloni, ai suoi elettori e al presidente del Senato La Russa. E nella sua girandola di castronerie non sono mancate parole sull'accoglienza tout court dei migranti (che l'artista vorrebbe portare in Europa con le navi da crociera).

"Governo di ritardati", Toscani insulta ancora

Intervenendo a La Zanzara di Radio24, il fotografo ha mollato la frizione ed è partito a testa bassa. "Meloni? È un governo di ritardati mentali, compresa la Meloni che proponeva il blocco navale", ha affermato nel programma condotto da Giuseppe Cruciani. Poi avanti con gli insulti alla seconda carica dello Stato, dopo le sue affermazioni sull'attentato di via Rasella. "Povero La Russa, la gente di destra è deficiente. Quando hai poco cervello sei di destra: è naturale! Sono deficitari di cultura vera. È fascista? Poverino, penso però che sia più fascista la Roccella di lui".

Le offese a La Russa

Toscani ha poi definito il presidente del Senato "un caso clinico", un "fascista da antiquariato". E ancora: "Bisogna ridere quando parla. Non dovrebbe essere lì, ma a fare il fascista nelle fiere di paese". Parola certamente gravi, per le quali dubitiamo che il fotografo milanese si scuserà (come dovrebbe fare). Ormai sembra infatti che l'81enne polemista non si renda conto delle enormità da lui pronunciate con imbarazzante disinvoltura. "Roccella è pericolosa, è tremenda. È l'esempio più infimo di fascismo moderno", ha infatti continuato Toscani a La Zanzara, dove ha ribadito anche le proprie posizioni in favore dell'immigrazione.

Il delirio sui migranti

Dopo aver proposto di accogliere i migranti con le navi da crociera, Oliviero ha confermato su Radio24 la necessità di accogliere i profughi. E con l'occasione ha insultato il premier Meloni. "Portarli qui, farli stare bene, educarli, dargli la possibilità di studiare, è per il nostro futuro. Il blocco navale proposto in campagna elettorale? Roba da ritardati mentali". E sulla decisione della cassazione francese di non estradare i dieci terroristi italiani, Toscani ha aggiunto: "Io penso che questi siano delinquenti, mi son sempre stati sui cogli*ni. Vanno condannati qua, però andare in galera non risolve niente". Peccato che in Italia ci sono famigliari di vittime degli ex Br che attendono giustizia.

Ma nel mondo osservato e commentato dal fotografo milanese non sembra esserci spazio per i ragionamenti troppo elaborati. Ormai purtroppo le sue osservazioni sull'attualità sono ridotte a primitive analisi sul costante filo dell'insolenza.