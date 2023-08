Granchio blu, individuata seconda specie nel Mar Adriatico

Dopo l'invasione sulle coste adriatiche del Callinectes sapidus, il granchio blu "alieno" che minaccia l'economia del Veneto e dell'Emilia Romagna, ecco spuntare una seconda specie di questo crostaceo, il Portunus segnis originario del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

Cosa dicono i ricercatori

La scoperta è stata possibile grazie all'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) di Ancona che ha dimostrato la presenza, sempre nel mare Adriatico, di una seconda specie di granchio blu che questa volta arriva dal Medio Oriente. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista BioInvasion Records e ha dato le prime prove di questa nuova presenza nel mare italiano. " Il granchio blu del Mar Rosso, morfologicamente ed ecologicamente simile al granchio blu Atlantico Callinectes sapidus, ha già colonizzato, attraverso il Canale di Suez, i settori più orientali del Mediterraneo, con conseguenze inizialmente drammatiche per la pesca tunisina. Questa specie è oggi una delle risorse di pesca più importanti per la Tunisia, trasformata e commercializzata nei mercati esteri" , ha affermato Ernesto Azzurro, dirigente di ricerca del Cnr-Irbim.

Perché si è trasferito nel Mediterraneo