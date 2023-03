Scontro tra treni in Grecia: 38 morti e decine di feriti tra i vagoni in fiamme

Un tragico incidente ferroviario in Grecia è costato la vita ad almeno 38 persone e ha provocato il ferimento di altri 85 passeggeri. Si tratta di un bilancio pesante e il timore dei soccorritori è che nelle prossime ore la situazione si possa aggravare. Attualmente 66 feriti risultano ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva. A provocare il disastro è stato uno scontro tra due treni all'altezza della città di Tempe nella Grecia centrale. Lo ha reso noto il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194 passeggeri sono stati trasferiti a bordo di bus a Tessalonica.

Lo scontro

A essere coinvolti nello schianto un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un convoglio merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. La polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono ancora impegnati sul luogo dell'incidente, avvenuto a circa 380 chilometri a nord di Atene. Al momento della collisione erano circa 350 i passeggeri a bordo dei treni coinvolti, come ha reso noto la compagnia ferroviaria Hellenic Train.

Nei vagoni passeggeri erano presenti molti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale. A seguito dell'impatto, almeno tre vagoni sono stati avvolti dalle fiamme. "Le operazioni di evacuazione proseguono in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni" , ha dichiarato il portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis. Rubini Leontari, direttrice del servizio forense dell'ospedale di Larissa, ha dichiarato che alcuni dei corpi rinvenuti dovranno essere sottoposti al test del dna per essere identificati, poiché risultano carbonizzati.

Le reazioni

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis, in viaggio per raggiungere il luogo dell'incidente ferroviario, ha proclamato un periodo di lutto nazionale di tre giorni per onorare le vittime dello scontro tra treni. Il portavoce del governo, Yannis Economou, ha dichiarato che è già stata avviata un'indagine sulle cause dell'incidente, per chiarire le circostanze che hanno portato i due treni a percorrere molti chilometri sulla stessa linea per poi scontrarsi. Il governatore regionale Costas Agorastos ha confermato alla televisione di Stato che l'impatto tra i due treni è stato "molto violento" , e che la sezione frontale del treno passeggeri "è rimasta schiacciata" .