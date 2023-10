Il "guru ignorante" Sadhguru incanta Milano: la meditazione record

I biglietti partivano dai 100 euro e arrivavano fino a 900, ma questo non ha impedito ad oltre 4000 persone, di riempire a Milano, l'Allianz Cloud (ex Palalido), per seguire la meditazione di Sadhguru (letteralmente il guru ignorante, ndr) il cui vero nome è Jagadish Vasudev, il mistico indiano amato dalle star hollywoodiane come Will Smith e Matthew McConaughey, con più di 11 milioni di seguaci sui suoi profili social.

L'incontro a Milano

Una folla entusiasta lo ha atteso per poter meditare insieme a lui ed ascoltare le sue parole nell'appuntamento dal titolo: Incontra, interagisci e medita con Sadhguru, che è stato accolto da un boato seguito da un lungo applauso non appena si è presentato alla folla. Vestito con un abito tradizionale con tanto di turbante si è prima seduto in prima fila -posto n.6- per salire poi sul palco ed iniziare a parlare per 5 lunghissime ore.

" Quello che succede nel mondo è frutto di quello che accade dentro di noi, per cui siamo tutti invitati a 'prendere il controllo' del corpo, della mente, delle emozioni e delle energie, e vivere una vita gioiosa e appagante ”, ha spiegato in quella che è la base del suo credo, per poi passare ad una delle più grandi meditazioni di massa, guidata passo per passo. Non sono mancati gli autografi sui libri che molti spettatori avevano portato e per finire anche le risposte alle tante domande del pubblico tra cui anche l'attuale problema della guerra e delle tensioni nel mondo.

“ Se non rendi la tua mente in pace come potresti rendere il mondo in pace – ha risposto Vasudev – Il problema del mondo sono gli esseri umani, perché non sanno gestire la loro mente ”.

Il successore di Osho

Da molti considerato il successore di Osho il guru ha anche parlato di un progetto a cui tiene particolarmente, quello della costruzione di una città in California, che possa diventare una sorta di quartier generale: “ Prima pensavo bastasse costruire dentro il cuore delle persone, ora ho capito che alcuni rischiano di perdersi e che ci vogliono luoghi e persone dedicate che le supportino ” ed ha quindi chiesto l'aiuto di tutti per poterla realizzare.

La storia del guru

Più piccolo di quattro fratelli, Jagadish Vasudev, è nato a Mysore, del sudest dell'India, il 3 settembre del 1957. Fin da piccolo abituato a viaggiare per il Paese, crescendo ha portato avanti questa sua passione che è diventata una particolarità, visto che tutt'ora gira in continuazione il mondo per portare avanti il suo credo. È laureato in letteratura inglese, ed è anche un grande appassionato di moto con cui viaggia per tutta l'india.

Subito dopo aver conseguito la laurea, ha iniziato ad allevare polli, attività che ha abbandonato subito perché in contrasto con le sue più profonde convinzioni. In seguito ha fondato insieme ad un amico un'impresa di costruzioni, attività anche questa lasciata dopo poco, quando a 25 anni, dopo un'esperienza spirituale si è dedicato esclusivamente alla meditazione e allo yoga.

Il cambio di vita

È lui stesso a raccontare il suo percorso, partendo dal giorno in cui un'esperienza mistica gli ha cambiato la vita. " Era il 23 settembre del 1982, mentre ero su una collina seduto su una pietra ho avuto una rivelazione: Per tutta la vita ho pensato, questo sono io... Ma ora l'aria che respiravo, la roccia su cui ero seduto, l'atmosfera intorno a me: tutto era diventato me ". Da lì comincia ad insegnante gratuitamente yoga fino a quando l'interesse sulla sua figura cresce a tal punto da diffondersi anche fuori dal Paese.

Nel 1992 crea la Fondazione Isha e un anno più tardi realizza un grande ashram (una comunità organizzata intorno a un Maestro indiano, all'interno della quale si praticano riti iniziatici e religiosi, ndr) su un terreno vicino al monte Velliangiri, nel sud dell’India. La fondazione, che si basa sul lavoro dei volontari, non si limita allo yoga, ma ha lo scopo più generale di promuovere il benessere dell’individuo seguendo l’insegnamento fondamentale di Sadhguru: “ Il vostro benessere e la vostra malattia, la vostra gioia e la vostra infelicità, vengono tutti dall'interno. Se cercate il benessere, guardate dentro di voi ”.

Tanti riconoscimenti

Nel 2017, Sadhguru ha ricevuto il Padma Vibhushan, il secondo più alto riconoscimento civile del governo indiano. Lo stesso anno ha inaugurato a Coimbatore la gigantesca statua di Adiyogi Shiva alta 34 metri, riconosciuto dal Guinness dei primati come il busto più alto al mondo. Nel 2019 India Today lo ha inseritoal 40° posto nella lista degli indiani più potenti. È autore di decine di libri sulla meditazione e sullo yoga, alcuni dei quali best seller mondiali.