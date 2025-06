Hai questa abitudine? È pericolosa. Cosa non fare in cucina

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se in apparenza sembra un'abitudine assolutamente innocua, appendere uno strofinaccio sulla maniglia dello sportello del forno può in realtà comportare dei problemi e talvolta anche qualche rischio. Non è inusuale trovare un canovaccio in questa posizione nelle cucine delle case italiane, e in genere si tratta di una pratica comune per averlo sempre a portata di mano, ma da ciò possono derivare delle conseguenze di cui è bene tener conto.

La prima è chiaramente un potenziale problema di sicurezza per gli abitanti della casa. Solitamente i panni utilizzati in cucina sono realizzati in cotone, prediletto per la sua assorbenza, la resistenza ai lavaggi e la facilità di manutenzione, in lino o in microfibra: di qualunque genere di stoffa si tratti, è chiaro che si parla di materiali particolarmente infiammabili. Infilare uno strofinaccio nella maniglia del forno può comportare il rischio di contatto con un componente dello stesso altamente incandescente, come la resistenza elettrica o magari il vetro interno o le stesse pareti: qualora ciò accada, la stoffa tende a infiammarsi in un battito di ciglia.

Poco importa che il forno sia spento, dal momento che un attimo di distrazione può risultare fatale: un residuo di calore, un'accensione errata in fase di pulizia oppure una automatica devono essere tenute in conto come deterrenti per disincentivare questa abitudine.

Altro problema può derivare dal rischio di compromettere la tenuta stagna dell'elettrodomestico, tanto più che ci sono delle persone che invece di appendere il canovaccio sulla maniglia lo incastrano direttamente nello sportello. Essendo dotato il forno di una chiusura ermetica, con tanto di guarnizioni funzionali proprio a realizzarla per garantire che il calore venga trattenuto interamente all'interno, è ovvio che si tratti di una pratica dannosa.

Non solo si incrementa il rischio di incendio, ma la cottura dei cibi rallenta inevitabilmente e i consumi s'incrementano in modo notevole, dal momento che parte del calore prodotto dall'elettrodomestico si disperde in cucina. A ciò si aggiunga il rischio di compromettere a lungo andare pure l'integrità della guarnizione stessa, con tutto ciò che ne consegue.

Anche il pericolo infortuni non va sottovalutato, dato che un canovaccio che penzola in cucina può sempre impigliarsi mentre ci si muove freneticamente tra fornelli e lavandino: oltre che perdere l'equilibrio si può rischiare di rovesciarsi addosso cibi e olio caldi, per cui è sempre consigliabile evitare di avere oggetti che possano essere inavvertitamente agganciati.

Ultimo punto da considerare è quello relativo all'igiene: collocare in quel punto un canovaccio comporta la sua esposizione allo sporco, tra residui di cibo, olio e umidità che favoriscono la proliferazione di

batteri.

Ciò considerato, quindi, l'abitudine di avere uno strofinaccio sul forno porta più svantaggi e rischi che comodità: meglio appenderlo a parete, anche vicino al piano di lavoro ma comunque lontano da potenziali pericoli.