Hai una di queste monete rare? Alcune valgono decine di migliaia di euro, ecco quali

Un markka del 1949 in rame

Fra le monete rare più ambite dagli appassionati di numismatica rientrano anche alcuni pezzi finlandesi che risultano davvero molto rari. Di uno, in particolare, esistono soltanto due esemplari al mondo, e il valore è vertiginoso. Occhio dunque nel caso in cui possediate alcuni vecchi marchi (o markka) provenienti dalla Finlandia, perché potreste avere in tasca una vera e propria fortuna.

Uno dei pezzi più ambiti è sicuramente la moneta che celebra le famose Olimpiadi di Helsinki del 1952. Questo marco finlandese venne coniato in onore dell'evento, ed è un pezzo da 500 markka. La produzione della moneta celebrativa iniziò dall'anno precedente le olimpiadi, e vennero prodotti circa 18.500 esemplari. Nel 1952 furono poi tirati altri 586.500 pezzi. Chiaramente il markka più ambito è quello del 1951, quello della prima produzione. Uno di quei pezzi presentato in buone condizioni può avere un valore di oltre 100 euro.

A seguire, un'altra moneta degna di nota è il 200 markka del 1958. La peculiarità di questa moneta sta nella dicitura che vi è incisa. Nel 1958 ci fu un avvicendamento al vertice della zecca di Stato finlandese: Uolevi Heltee venne infatti sostituito da Allan Soiniemi. In quell'occasione vennero così prodotte delle monete da 200 markka con la lettera H riferita a Uolevi Heltee, ormai ex capo della zecca di Stato, e la S di Allan Soiniemi. I markka con la lettera S di Soiniemi furono circa 34mila, e sono questi ad essere maggiormente ricercati. Uno di questi pezzi può valere alcune centinaia di euro.

Salendo di valore, un'altra moneta finlandese molto rara è un markka del 1949. La particolarità di questo pezzo è che in quegli anni la zecca produceva marchi quasi esclusivamente in ferro, e solo una piccola componente in rame (si parla di soltanto 260 esemplari). Un marco del 1949 in rame può dunque valere fra i 4mila e i 10mila euro, dipende dalla quotazione e dallo stato di conservazione della moneta.

La più rara, e costosa, delle monete finlandese è però un markka del 1870, quindi un pezzo davvero molto antico. A quanto pare, ad oggi, ne esistono solo due esemplari, e sono stati già acquistati entrambi. Uno è stato venduto all'asta nel 1981. Venne proposto dall'Associazione Numismatica Finlandese e chi se lo aggiudicò riuscì a portarlo via per la cifra di 66.00 marchi, ossia 11mila euro. Il secondo pezzo, invece, è stato messo all'asta nel 2005 ed è stato venduto per 35mila euro.

In questo viaggio fra le monete finlandesi è bene infine ricordare anche alcuni euro. Fra i pezzi più ambiti abbiamo una moneta da 2 euro coniata proprio per celebrare l'ingresso della Finlandia nell'Unione Europea (2004). Il pezzo può valere fra i 40 e i 60 euro.

A seguire abbiamo un'altra moneta da 2 euro, coniata nel 2019 per il centesimo anniversario della Costituzione, e che vale circa 30 euro. Infine abbiamo una moneta da 2 euro emessa nel 2008 per celebrare i diritti umani: il valore si aggira intorno ai 20 euro.