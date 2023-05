Made in Italy: i francobolli che celebrano le eccellenze italiane

Per decenni le nostre lettere e le nostre cartoline sono state accompagnate nei loro viaggi da grandi artisti, castelli e monumenti d'Italia immortalati sui francobolli emessi dal nostro servizio postale. Le immagini di Michelangelo Buonarrotti, del castello di Sirmione, della fontana di Trevi, della torre di Pisa hanno letteralmente fatto il giro del mondo mostrando ovunque le meraviglie del Bel Paese, svolgendo una sorta di azione di imprinting negli occhi e nei ricordi di milioni di italiani e di stranieri (soprattutto turisti, da sempre desiderosi di inviare cartoline dalle nostre città d'arte e dalle nostre spiagge, ancora adesso, nell' era di Instagram e Tik Tok).



Ora grazie alla brillante iniziativa di Poste Italiane in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made In Italy una nuova emissione filatelica celebrerà eccellenze di tutt'altro tipo ma di cui andare ugualmente fieri. Una serie di francobolli a tiratura limitata raffiguranti i leggendari marchi di interesse nazionale di grandi imprese del settore agroalimentare, protagoniste della storia del nostro paese a tavola. I salumi di Vismara, la pasta De Cecco, le confetture Santa Rosa, le passate di pomodo di Cirio, il miele di Ambrosoli. Vere e proprie icone del Made in Italy.



Del valore di 1,20 €, ogni francobollo è emesso in 204 mila esemplari, in fogli da 28. Una ghiottissima occasione per appassionati e filatelici, i cui raccoglitori ora potranno impreziosirsi con la spigolatrice da sempre simbolo della pasta De Cecco o con l'illustrazione Anni '20 del pittore Leonetto Cappiello dedicata a Cirio. Per la felicità dei collezionisti sono state appositamente realizzate cinque cartelle filateliche, una per ciascun francobollo, in formato A4 suddiviso in tre piccole ante. All'interno di queste cartelline sarà possibile trovare una quarantina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina affrancata con il timbro di annullamento, una busta che certifica il primo giorno di emissione e il bollettino esplicativo e illustrativo.



Ogni cartellina viene messa in vendita al prezzo di 20 euro cadauna. Sicuramente un graditissimo regalo per tutti coloro che sono amanti di filatelia e gastronomia italiane. Un eccezionale tributo ad aziende la cui storia si intreccia indissolubilmente con quella del nostro paese.

Storia di prodotti frutto della terra, dell'ingegno e del lavoro di grandi uomini che hanno contribuito a rendere il marchio Made in Italy sinonimo indiscusso di qualità, bontà e bellezza in ogni angolo della mondo.