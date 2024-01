Un AI chatbot per l’assistenza allo studio universitario: così Multiversity guarda al futuro

L'applicazione dell'intelligenza artificiale al mondo reale sta ampliando in modo esponenziale i margini di apprendimento e sviluppo. Sempre più realtà scolastiche e universitarie stanno sperimentando le funzionalità dell'IA applicata al percorso di studi, con risultati che vanno anche oltre le attese. Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia e secondo in Europa con gli atenei digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma ha sviluppato il primo chatbot di IA Generativa di assistenza all’apprendimento.

" Con questo servizio Multiversity si conferma leader nell’innovazione della didattica, utilizzando le più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per fornire un formidabile assistente all’apprendimento degli studenti ", ha dichiarato Fabio Vaccarono, amministratore delegato di Multiversity. È stato realizzato con tecnologia Open AI, grazie al supporto della società di consulenza strategica Bain & Company, e permette di fornire assistenza continua agli studenti ma limitatamente ai contenuti che i docenti hanno predisposto per i corsi. Christophe De Vusser, responsabile Private Equity di Bain & Company in EMEA, nel sottolineare l'orgoglio di collaborare con Multiversity, ha acceso il focus sull'evoluzione dell'IA e sulla necessità che le aziende identifichino " applicazioni concrete che generino valore sostenibile nei rispettivi settori per garantirsi un vantaggio competitivo ".

Quella proposta da Multiversity è una soluzione che agevola lo studio, perché consente di continuare a seguire le lezioni quando è più comodo, continuando ad avvalersi del normale tutoraggio previsto dalla normativa universitaria e dai servizi degli Atenei. Tuttavia, grazie all'introduzione del chatbot IA, gli studenti possono chiedere chiarimenti in qualunque momento, così come accedere ad approfondimenti e fonti di riferimento sul contenuto dei corsi, ottenendo le risposte in tempo reale.

È evidente come la tecnologia, in questo caso, funga da supporto reale allo studio, anche perché le ricerche effettuate sul sistema hanno dimostrato un’accuratezza delle risposte del chatbot, che è stata verificata dai professori universitari, superiore al 99%. Un'affidabilità pressoché totale che diventa di grande aiuto sia per i docenti, che possono avvalersi di un assistente didattico quasi infallibile h24 e 7/7, sia per gli studenti, che sanno di poter contare su un aiuto efficace in qualunque momento della giornata. Si tratta di un'evoluzione moderna della didattica erogativa e interattiva, un plus di pregio per gli studenti Multiversity.