"Idee diverse ma grande rispetto". Michela Murgia, i messaggi di cordoglio

C'è chi la ricorda per il coraggio delle sue idee, determinate e rigorosamente divisive. Chi invece ne commemora l'impegno civile altrettanto schierato e la dignità con cui ha affrontato la dura malattia. Dopo la notizia della sua scomparsa, i messaggi di cordoglio per Michela Murgia hanno una provenienza bipartisan. A rivolgere un pensiero alla compianta scrittrice sarda sono stati sia i suoi amici e sostenitori di sempre, sia le personalità che l'ex vincitrice del premio Campiello osteggiava a colpi di argomentazioni e battaglie culturali.

Murgia, le condoglianze di Meloni e Salvini

A esprimere cordoglio per l'addio a Michela Murgia è stata, tra gli altri, anche Giorgia Meloni, alla quale la scrittrice non aveva certo risparmiato critiche tavolta durissime. "Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto", ha affermato in un messaggio il presidente del Consiglio. Il vicepremier Matteo Salvini, appresa la ferale notizia, già nella serata di ieri aveva invece pubblicato sui social una foto della drammaturga sarda. "Una preghiera", aveva scritto a margine di quello scatto.

Voglio esprimere sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice Michela Murgia. Era una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie, e di questo ho grande rispetto. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 11, 2023

"La scrittrice Michela Murgia ha affrontato la malattia con dignità e coraggio. Giungano ai suoi familiari le mie condoglianze", ha dichiarato invece il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in una nota. E sui social, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto espresso il proprio ricordo: "Si è spenta Michela Murgia che con determinazione, coraggio e il sorriso ha affrontato le paure e le sofferenze di una malattia terribile. Ai suoi cari giungano le mie sincere condoglianze".

Si è spenta Michela Murgia che con determinazione, coraggio e il sorriso ha affrontato le paure e le sofferenze di una malattia terribile. Ai suoi cari giungano le mie sincere condoglianze. — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) August 11, 2023

Il ricordo di Marina Berlusconi

Tra i messaggi più sentiti, quello di Marina Berlusconi, presidente del Gruppo Mondadori con il quale la scrittrice sarda aveva pubblicato le sue opere. "Non è necessario condividere le idee di Michela Murgia per considerarla una donna coraggiosa, appassionata, coerente oltre che un'autrice originale e di grande talento. La sua scomparsa, anche se purtroppo annunciata, mi colpisce profondamente", ha affermato Berlusconi. All'impegno culturale e civile della drammaturga nata Cabras 51 anni fa ha fatto riferimento anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Michela Murgia si è battuta per le sue idee e lo ha fatto attraverso la parola e la scrittura. Condoglianze ai suoi cari", ha scritto l'esponente di governo sulla piattaforma X (ex Twitter).

Il messaggio commosso di Nichi Vendola

Dal mondo politico, anche il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha ricordato Michela Murgia definendola "voce libera fino alla fine, un esempio di coraggio anche nella malattia". Di lei, ha scritto invece l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, "rimarranno forti le idee, le battaglie e gli ideali. Continueremo a portare avanti il suo pensiero cercando di avere quella forza da leonessa che mi ha sempre ispirata". E sui social è apparso anche un lungo e commosso messaggio di corodoglio pubblicato da Nichi Vendola. "Addio Michela. L'avevi annunciato al mondo che la fine era incombente. A me lo avevi detto passeggiando per Trastevere, in un pomeriggio in cui ci siamo fatti mille confidenze. L'avevi detto che andavi via da questo mondo. Eppure è così difficile pensarti immersa nel silenzio, per ora e per sempre, tu che eri una sacerdotessa della parola", ha scritto l'ex presidente della regione Puglia. E ancora, in un successivo stralcio del messaggio: "Sei stata l'annuncio più vitale e allegro e ribelle della rivoluzione queer e l'oppositrice intransigente del fascismo comunque camuffato".

"L'amore mio non muore". Le parole di Saviano

"Ma l'amor mio non muore", ha scritto invece Roberto Saviano, amico della compianta scrittrice, in un messaggio sui social. "Era una formidabile, talentuosa, spericolata rivoluzionaria contemporanea. Mi proibisco l'esibizione dei ricordi personali e piango insieme a voi questa donna sarda che ci ha lasciati con il sorriso sulle labbra", ha commenta invece Gad Lerner. Dal mondo dello spettacolo, anche Luciana Littizzetto non ha fatto mancare un proprio ricordo. "Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire", ha scritto la comica torinese. I funerali di Michela Murgia avranno luogo domani - 12 agosto - alle 15.30 nella Chiesa degli Artisti a Roma.