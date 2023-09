"Imbecillità naturale". Il veleno di Fazio contro Salvini

Altro che intelligenza artificiale. Non c'è trucco e non c'è inganno: quando si tratta di rifilare uno sgambetto a Matteo Salvini, i detrattori non hanno bisogno di particolari espedienti. Sparano a zero e basta. Fabio Fazio, ad esempio, è riuscito a stillare veleno alludendo con ogni probabilità a un recente video del leader leghista, che nelle scorse ore si era affidato alla tecnologia per pronunciare un discorso in perfetto francese. Ricorrendo all'intelligenza artificiale, alla vigilia del raduno di Pontida, il vicepremier ha realizzato un filmato nel quale pronuncia un saluto in lingua straniera, nell'idioma di Marine LePen (che sarà ospite d'onore alla manifestazione). L'ironia polemica del conduttore tv non si è fatta attendere.

"Domenica 17 settembre non sarà una iniziativa di partito, ma un ritrovo di milioni di persone da tutta Italia, che vogliono pianificare e costruire insieme il futuro", aveva detto Salvini nel video in francese, realizzato con un curioso trucchetto tecnologico. E ancora: "Noi prevediamo di continuare con questo governo per i prossimi anni, ma bisogna cambiare l'Europa. Quest'anno a Pontida ci saranno delle donne e degli uomini della Lega provenienti da tutta l'Italia e da altri Paesi". Guarda caso, dopo che quel filmato aveva iniziato a circolare in rete, sull'account X (ex Twitter) di Fabio Fazio è apparso un messaggio abbastanza allusivo.

"Ho il sospetto che a volte l'intelligenza artificiale sia preferibile all'imbecillità naturale…", ha scritto il conduttore di Che tempo che fa, ormai prossimo all'avvio della sua nuova avventura televisiva sul Nove. Per quanto polemico e tra le righe, abbastanza desumibile il riferimento indiretto alla performance di Matteo Salvini, che nella mattinata odierna aveva pubblicato quel video realizzato grazie al supporto dell'intelligenza artificiale.

Ho il sospetto che a volte l’intelligenza artificiale sia preferibile all’imbecillità naturale… — Fabio Fazio (@fabfazio) September 16, 2023

Chissà perché, il presentatore ora in forze a Discovery non aveva usato la stessa ironia pungente quando - nei giorni scorsi - a utilizzare lo stesso stratagemma tecnologico era stato Beppe Grillo, peraltro con contenuti ben più discutibili. Così, a meno di un mese dal suo ritorno in tv (ma non più sulla Rai), il conduttore inizia già a scaldare i motori. Tra Fazio e Salvini non è mai corsa una particolare simpatia e le stoccate sono sempre state reciproche.