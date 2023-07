Fazio sbarca sul Nove: "Mai cacciato dalla Rai"

Comunque ha chiamato le cose con il suo nome. Fabio Fazio, alla presentazione dei palinsesti di Discovery per la prossima stagione autunnale dove sarà protagonista sul canale Nove, ha definitivamente chiarito la vicenda del suo addio alla Rai. «Non siamo stati cacciati. Se hai un contratto in scadenza e non arrivano proposte, pensi che sia giusto cogliere un'opportunità che ti viene offerta altrove».

Quindi non è stato epurato, e nessuno l'ha mandato via, anche perché chi lo doveva tenere (il precedente ad Fuortes) se ne è lavato le mani e i nuovi amministratori non erano ancora arrivati. In più Fazio aggiunge che già sei anni fa c'era una trattativa per un passaggio a Discovery: immaginate quante polemiche in meno si sarebbe dovuto sorbire se avesse traslocato all'epoca. «Dopo quaranta anni di Rai non sentirete mai una parola contro, perché fa parte della mia vita», ha aggiunto. Però il presentatore non rinuncia a sottolineare che nella sua nuova casa potrà trovare «la libertà di essere contemporanei», libertà che - si desume - non avrebbe potuto più avere nella Tv di Stato. Dunque, dal 15 ottobre, chi vorrà potrà vedere Fazio sul canale Nove: stesso identico programma, in onda lo stesso giorno la domenica, stesso nome Che tempo che fa, stesse compagne di viaggio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Nella squadra anche Ornella Vanoni, che traghetterà la trasmissione verso il Tavolo, la terza parte della trasmissione, dalle 22, tra conversazioni informali, gag e improvvisazioni con gli ospiti.

«A questo punto della mia carriera è come rinascere», ha detto ancora Fazio. Una rinascita che diventerà sfida in autunno. Lui sarà «collega di Barbie (il film in uscita prodotto da Warner Bros) e anche di Batman», ma dovrà vedersela con i suoi ex colleghi di Raitre: Sigfrido Ranucci di Report spostato nella sua collocazione domenicale e Massimo Gramellini su La7. Tutti, in sostanza, si rivolgono alla stessa fascia di pubblico, medio-alta, interessati all'attualità e all'approfondimento e chissà chi conquisterà più spettatori.

Intanto, Fazio va ad arricchire la squadra della piattaforma Warner Bros. Discovery (terzo editore televisivo nazionale, con l'8 per cento di share sul pubblico totale, con Warner i più grandi creatori di contenuti d'intrattenimento). Insieme a Maurizio Crozza, che resta al venerdì e ha rinnovato il contratto per altri tre anni, si innesta nel progetto del canale in chiaro Nove di allargare l'offerta a un pubblico generalista, non interessato soltanto a programmi di matrimoni, incontri sentimentali, cucina, cibo, cerimonie.

«Con Crozza ho già lavorato in passato, mi piacerebbe che ci fosse la possibilità di fare anche qui qualcosa insieme», ha aggiunto Fazio.

Sul Nove, comunque, tornano anche i volti e i format che hanno contribuito al consolidamento del canale. Gabriele Corsi sarà al timone di due programmi: Don't Forget the Lyrics e Il contadino cerca moglie. Tra le novità del ciclo Nove Racconta, da segnalare Ares Gate: la fabbrica delle illusioni sul caso scottante della morte del regista e sceneggiatore di tantissime fiction Teodosio Losito che susciterà certamente polemiche (anteprima il 22 luglio su discovery+ e poi a settembre sul Nove). E poi la serie Essere Moana - segreti e misteri (anteprima dal 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove), la storia di Moana Pozzi.

Tra le altre novità Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile in Comedy match con Maria De Biase e Marta Zoboli. Confermato Only fun - comico show, lo show presentato dai PanPers e da Elettra Lamborghini. Per l'approfondimento giornalistico, conferme per Accordi&disaccordi con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio, e le indagini crime di Faking it - bugie o verità? (da gennaio 2024) raccontate da Pino Rinaldi. Allo studio puntate speciali in prime time de La confessione di Peter Gomez.

Passando ai canali tematici dell'universo Discovery, alcune novità di Real Time: lo show Ricette d'Italia - il gusto della sfida con la food star Benedetta Rossi per la prima volta alla conduzione di un programma dell'access (all'ora di cena) e il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis Amore alla prova- La crisi del settimo anno.

In ambito sportivo, con Eurosport appuntamento con i Giochi Olimpici Paris 2024.