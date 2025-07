Incendi in Sardegna: fiamme a Orosei, evacuati resort e case. Allerta rossa sulla costa orientale

Una nuova emergenza incendi colpisce la Sardegna. Dalla mattina del 28 luglio, un vasto rogo sta devastando la zona di Sos Alinos, nel comune di Orosei, nel Nuorese. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno costretto le autorità a evacuare numerose abitazioni private e un resort turistico. La situazione è resa ancora più critica dalla massima allerta rossa dichiarata per tutta la costa orientale dell’isola.

Canadair in volo e mezzi di terra sul campo

Il dispositivo di emergenza è stato attivato fin dalle prime ore del mattino. In azione ci sono tre Canadair, il Super Puma, due elicotteri regionali e il Drago 143 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco. A terra operano cinque squadre dei Vigili del Fuoco con 13 mezzi, insieme al Corpo forestale, Agenzia Forestas, barracelli e volontari della Protezione Civile. L’obiettivo principale è contenere le fiamme e impedire che raggiungano la statale 125 e la pineta di Sos Alinos, dove si trovano anche residence e campeggi.

Comune in allerta, pronte le evacuazioni con bus

L’amministrazione comunale di Orosei, in costante aggiornamento sui social, ha comunicato che sono state evacuate le abitazioni nelle località di Su Crastu e Marzellinu. È stato allestito un punto di raccolta a Sos Alinos, mentre il punto di accoglienza per gli evacuati si trova nella sala consiliare del Municipio di Orosei, in via Santa Veronica. Sono in arrivo anche alcuni pullman, pronti a trasportare le persone in caso di aggravamento dell’emergenza. “ Non recarsi nella zona per non ostacolare le operazioni di soccorso e non creare ingorghi ”, è l’appello lanciato dal Comune.

Altri incendi in Ogliastra

Intanto, si apre un sesto fronte di fuoco in Ogliastra, dove un altro incendio è divampato nelle campagne di Tortolì, in località Foddeddu. Sul posto è intervenuto il Corpo forestale, supportato da un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo.

Il precedente di Villasimius

La situazione preoccupa le autorità locali, soprattutto alla luce di quanto accaduto solo

a Villasimius. In via precauzionale, il sindaco di Siniscola ha firmato un’ordinanza perl’accesso alle spiagge di Berchida e Capo Comino e alla pineta di Mandras.