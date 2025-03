Incontro EFSA-Coldiretti, un confronto sui cibi derivati da colture cellulari e da fermentazione di precisione

La manifestazione Coldiretti di Parma

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione della manifestazione di Coldiretti a Parma è avvenuto un'incontro insieme al direttore ei EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) Bernhard Url a cui ha preso parte Alberto Spagnolli, Senior Policy Coordinator di EFSA, che ha rilasciato una dichiarazione.

Le parole sull'incontro

“ Oggi, insieme al direttore di EFSA Bernhard Url, abbiamo incontrato i rappresentanti di Coldiretti per un confronto in merito ai cibi derivati da colture cellulari e da fermentazione di precisione ” ha dichiarato Alberto Spagnolli, Senior Policy Coordinator di EFSA. “ Abbiamo avuto una discussione costruttiva che, a nostro avviso, ha contribuito a chiarire le preoccupazioni e le istanze sollevate da Coldiretti e l’approccio di EFSA alle valutazioni di sicurezza" .

Spagnolli continua: " Abbiamo evidenziato come la richiesta di "fare luce" avanzata da Coldiretti è in linea con l'obiettivo di EFSA. Nella valutazione della sicurezza per il consumo umano di nuovi alimenti, anche per le richieste presentate prima del 1º febbraio 2025, la normativa UE impone a EFSA di applicare sempre i più alti standard di valutazione scientifica. I componenti dei panel incaricati utilizzeranno condizioni e requisiti aggiornati in base alle più recenti esperienze di valutazione, come previsto nelle nuove linee guida oggi in vigore" .

Il compito di Efsa

"È precisamente quello di chiarire dubbi o incertezze riguardo agli effetti sulla salute umana, i profili nutrizionali di questi alimenti, i rischi legati al processo produttivo o alle sostanze utilizzate. I panel effettueranno analisi approfondite e utilizzeranno ogni livello di studio reso necessario (compresi test pre-clinici e clinici) per ciascun prodotto notificato. Tutto questo avviene in maniera pienamente trasparente. Tutte le informazioni relative ai prodotti notificati, gli studi richiesti e presentati, nonché sul processo di valutazione scientifica, sono accessibili liberamente sul nostro sito".

Il confronto

Spagnolli conclude poi: "All'EFSA crediamo nel valore di un confronto aperto e costruttivo con tutti gli stakeholder.

Un dialogo aperto e trasparente è essenziale per affrontare questioni che accendono il dibattito pubblico. Il nostro ruolo, come autorità scientifica a supporto delle politiche europee e dei legislatori, è chiaro: garantire che ogni alimento presente sulle tavole dei consumatori sia sicuro".