L'ultima assurda sfida su Tik Tok: prendere tanto paracetamolo per finire in ospedale

Nuovo allarme sulle folli sfide social che coinvolgono sempre più ragazzini: riflettori accesi sulla Paracetamolo challenge. Il nome non è casuale, perché protagonista della gara tra giovanissimi è proprio il farmaco utilizzato per lenire il dolore o fare scendere la febbre. Come ricostruito dalle autorità francesi, dove la challenge è partita, per la precisione su TikTok, gli under 14 ingoiano pillole su pillole con un unico obiettivo: finire in ospedale. Vince chi fa il ricovero più lungo. Ma l’assunzione smodata di paracetamolo può portare anche alla morte.

Purtroppo è già successo, negli Stati Uniti. A gennaio un bambino di appena 11 anni è morto per questa folle sfida. Il timore è che il dramma possa ripetersi a stretto giro di posta, considerando che la sfida social sta prendendo piede in diversi Paesi, in particolare in Svizzera e in Belgio. Come riportato da Repubblica, l’Agenzia sicurezza medicinali e prodotti sanitari transalpina ha messo in guardia operatori e genitori: bambini e ragazzi sembrano disposti a tutto pur di tenere testa alla perversa logica della rete, tanto da mettere a rischio la propria vita.

L’overdose di paracetamolo può sfociare nella morte, come evidenziato in precedenza, ma anche in un trapianto di fegato, senza dimenticare le irreversibili conseguenze su altri organi come reni e pancreas. I sintomi dell’intossicazione da paracetamolo vanno dalla nausea al vomito, passando per la sudorazione e il pallore. Poi, tra le 24 e le 72 ore dopo, l’aumento di transaminasi, bilirubina e tempo di protrombina. Nei quadri più delicati, si può giungere all’encefalopatia epatica, all’insufficienza renale acuta e all’acidosi metabolica.

Recentemente intervistato dal settimanale francese Le Point, il farmacologo Mathieu Molimard del Centro Ospedaliero Universitario di Bordeaux ha precisato che pur senza assumere la dose letale, bambini e ragazzini rischiano danni irreversibili.

“Se si è fortunati, si riceve un trapianto di fegato e ci si ritrova malati cronici, con immunosoppressori a vita – sempre che arrivi un fegato a salvarci" le sue parole: "Altrimenti, si passa un mese in rianimazione prima di morire”.

Per il momento in Italia la paracetamolo challenge è sotto controllo, ma gli organi di vigilanza stanno monitorando l’evolversi della situazione in rete.