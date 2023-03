Insultò i docenti per i troppi compiti: querelata la mamma tiktoker

“Fate schifo, avete rotto i coglioni” : questo uno dei passaggi della filippica di Emma Guiducci contro i professori del figlio di qualche tempo fa. La mamma tiktoker, infatti, si scagliò via social contro i docenti rei di aver assegnato troppi compiti a casa. Il video della palermitana è diventato virale e ha acceso il dibattito sul tema che chiama in causa il mondo della scuola. Ma i toni a dir poco muscolari non sono piaciuti a tutti: la comunità ProfessioneInsegnante ha infatti deciso di querelarla.

Querela per la mamma tiktoker

Un problema reale per tante famiglie, ma affrontato in modo sbagliato secondo l’associazione Professione Insegnante: “Non vogliamo spillare soldi a nessuno. Ma la violenza, verbale e non, contro gli insegnanti è un fenomeno drammatico e sempre più diffuso. Ed è sbagliato pensare che nascondendosi dietro allo schermo di un cellulare si possa dire qualunque cosa” , le parole di Silvio Amato a La Stampa.

Amato, professore in un Itis di Caltagirone, ha parlato delle reazioni al video della mamma tiktoker, citando gli utenti che hanno profuso elogi e incoraggiamenti: “L’eco sui social è tale che tutti i principali quotidiani ne hanno dato notizia. Se avvenisse la stessa cosa quando un docente protesta per i propri diritti, sicuramente la categoria sarebbe ascoltata anziché essere ignorata da tutti. Offese all’intera categoria, offese inaccettabili che alcuni nei commenti sui social hanno anche osannato al grido di ‘sei tutti noi’. Mi chiedo cosa sarebbe successo se questa mamma avesse fatto la stessa cosa ad esempio nei confronti di un carabiniere, poliziotto, funzionario dello Stato”. L’anima della comunità di ProfessioneInsegnanti ha ribadito che sul caso della Guiducci nessuno è intervenuto, rimarcando l’importanza di non fare passare come “ normali ” le offese all’intera categoria.

La reazione di Emma Guiducci