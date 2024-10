Una palazzina intera ruba l'energia elettrica: blitz dei carabinieri a Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono state 16 le persone denunciate per furto di energia elettrica, compreso il titolare di un panificio abusivo che i carabinieri hanno scoperto durante il blitz di stamattina in via Giorgio De Grassi a Pianura, un quartiere alla periferia occidentale di Napoli.

Il condominio abusivo

I carabinieri della compagnia di Bagnoli in perlustrazione, si sono accorti di questo piccolo condominio che ha attirato la loro attenzione e decidono di fare alcuni controlli. Dopo una veloce occhiata, chiamano anche i tecnici dell'Enel che fanno una scoperta incredibile. Al piano terra era presente un panificio totalmente abusivo.

Nessuna autorizzazione comunale e sanitaria e un forno alimentato da corrente elettrica sottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore e quindi totalmente gratuito. Ma la sorpresa arriva quando grazie ai tecnici che seguono l'intricata rete di cavi artigianali, i carabinieri scoprono che anche l'intero condominio era alimentato in maniera abusiva, senza contatori per rivelarne il consumo.

Le denunce

Per questo motivo sono state denunciate 16 persone, compreso il

proprietario del panifico. Interrotta l'alimentazione dell'energia elettrica con grande stupore di alcuni condomini che pensavano ad un semplice black out. Il danno stimato si aggira in diverse decine di migliaia di euro.