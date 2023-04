Schumacher intervistato con l'AI: licenziata la responsabile della rivista

È stata condannata da tutti e considerata soprattutto una "mancanza di decenza" come molti utenti sui social, indignati, hanno etichettato la finta intervista con l'intelligenza artificiale fatta al campione di Formula 1, Michael Schumacher, spacciata come autentica e quindi uno scoop come si dice in gergo giornalistico. Inevitabilmente, a farne le spese è stata la caporedattrice della rivista tedesca Die Aktuelle, Anne Hoffmann, licenziata nelle ultime ore dai vertici del gruppo editoriale Funke che possiede, tra gli altri, anche questo settimanale.

La nota del gruppo

" Questo articolo di cattivo gusto e ingannevole non avrebbe mai dovuto apparire. Non corrisponde in alcun modo agli standard di giornalismo che noi e i nostri lettori ci aspettiamo da un gruppo come Funke ", si legge in un comunicato che porta la firma di Bianca Pohlmann, direttrice delle riviste del gruppo Funke. " La caporedattrice di 'Die Aktuelle', Anne Hoffmann, che aveva assunto la responsabilità giornalistica della rivista dal 2009, è sollevata dalle sue funzioni a partire da questo sabato ( ieri, ndr)", ha aggiunto.

Le scuse alla famiglia Schumacher

Come abbiamo visto sul Giornale.it, la famiglia del sette volte campione del mondo di Benetton e Ferrari vuole andare fino in fondo alla vicenda scegliendo di denunciare Die Aktuelle per lo scempio oggetto della copertina e del contenuto pubblicato nel giornale. Non sappiamo se, con le scuse personali delle ultime ore della Pohlmann cambierà qualcosa o se questa storia andrà avanti finendo in tribunale. Ricordiamo che questo giornale si era vantato con i lettori di aver avuto l'esclusiva di un colloquio con Schumacher, il primo dopo il terribile incidente di 10 anni fa, nel dicembre 2013, quando cadendo dagli sci ebbe un trauma cranico che gli ha cambiato la vita. Da quel momento non è mai stata pubblicata alcuna intervista e nessuno ha più incontrato il campione di Formula 1.

Le finte domande

La finta intervista con l'intelligenza artificiale contiene finte citazioni attribuite a Schumacher sulla vita familiare a seguito dell'incidente e quale fosse il suo reale stato di salute sulla carriera dei propri figli, se e quando avrà intenzione di tornare in pubblico, il tutto con i virgolettati fuorvianti di un vero botta e risposta come accade per qualsiasi intervista. Ma è tutto falso perché soltanto i più stretti amici della famiglia hanno accesso, dal 2013, a informazioni riservatissime sul campione di Formula 1. Come accennato, la ferma condanna è arrivata in maniera trasverale anche dal mondo giornalistico (tedesco e non) che ha considerato questo episodio come un punto molto basso e di pessimo gusto.