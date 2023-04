Schumacher "intervistato" dall'intelligenza artificiale: il caso finisce in tribunale

La famiglia Schumacher non ha affatto gradito un'intervista pubblicata dalla rivista "Die Aktuelle" allo sfortunato Michael. Purtroppo, il sette volte campione del mondo con Benetton e Ferrari non fa apparizioni pubbliche da quando è stato protagonista di un incidente sciistico che gli ha causato gravi problemi di salute. C'è da dire che questa intervista è frutto di un programma di intelligenza artificiale che ha risposto come fosse Schumi stesso a farlo.

Il 29 dicembre di quest'anno saranno dieci anni dall'incidente avvenuto sulle piste di Meribel e l'articolo in questione era stato presentato come fosse la sua prima intervista dopo questo silenzio forzato, scritto a caratteri cubitali, aggiungendo anche un'"esclusiva mondiale", per attirare di più gli utenti alla lettura. Solo con una scritta molto più piccola si precisava che le risposte del tedesco potevano sembrare vere pur non essendo stato lui a rispondere. In Germania l'opinione pubblica è in rivolta per questa finta intervista e ora il settimanale Die Aktuelle dovrà rispondere all'inviperita famiglia Schumacher.

Una caduta di stile

Come detto è dalla fine del 2013, quasi 10 anni, che la moglie Corinna si è chiusa in un totale, dignitoso e rispettabile silenzio e nessuno, o quasi, conoscere realmente le reali condizioni di Schumacher. I suoi cari intendono proteggerlo, giustamente, tenendo lontani i curiosi. Proprio per questa ragione l'intervista artificiale di Die Aktuelle ha fatto molto rumore. Già in prima pagina era difficile capire che il virgolettato non fosse realmente di Schumacher, ma all'interno del magazine si legge il titolo "La mia vita dopo l'incidente è cambiata".

Nel corso di questa intervista surreale vengono poi proposti dei botta e risposta con domande del tipo: "Segue la carriera dei suoi figli?" "Tornerà a mostrarsi in pubblico?" alle quali seguono altri virgolettati generati dall'intelligenza artificiale ma attribuiti a Schumacher. Ma non è solo la famiglia del sette volte campione del mondo di Formula Uno a non aver gradito la cosa, anche alcuni giornali tedeschi si sono definiti offesi dal modo di lavorare del magazine, affermando che un simile comportamento svilisce il senso stesso del giornalismo.

Lo sdegno e la denuncia

Sui social network diversi utenti hanno manifestato il loro disappunto per questo esperimento, soprattutto perché fatto sfruttando la fama di un personaggio pubblico che è da 10 anni fuori dai riflettori per via di un gravissimo problema di salute. La famiglia Schumacher attraverso l'agenzia di stampa Reuters ha già fatto sapere che intende perseguire Die Aktuelle per l'"intervista" inventata.