Michele Morrone e Irina Shayk (ex di Bradley Cooper) baci in pubblico a Napoli: è scattata la passione?

Un incontro ad alta tensione tra due icone di fascino: Irina Shayk e Michele Morrone sono stati protagonisti di una scena rovente per le strade di Napoli, dove si sono scambiati baci appassionati sotto lo sguardo attento di telecamere e fotografi. Ma niente scandali o nuovi amori: si tratta delle riprese per la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana.

Una scena di passione... sul set

La supermodella russa e l’attore italiano, entrambi già legati al mondo della moda, sono stati paparazzati mentre giravano una sequenza intensa e carica di chimica per il celebre marchio italiano. Irina, splendida in un look total black con top e gonna trasparente, ha abbracciato Morrone – impeccabile in un completo grigio – in una Napoli che si è trasformata in un set cinematografico a cielo aperto.

Coppia inedita per la maison

È la prima volta che Shayk e Morrone posano insieme per Dolce & Gabbana, e l’effetto è stato esplosivo. Nonostante fosse una messinscena, la loro alchimia ha immediatamente catturato l’attenzione del web, alimentando curiosità e speculazioni. Terminata la scena, i due sono stati fotografati mentre condividevano sorrisi e momenti di complicità, a dimostrazione di una sintonia che va oltre l’obiettivo ma che, per ora, resta solo professionale.

Single e sotto i riflettori

Entrambi attualmente single, i due non sono estranei alle voci di gossip. Morrone in passato era stato accostato a Megan Fox, sua co-star nel film Subservience, anche se il presunto flirt è stato smentito. Inoltre, l’attore ha recentemente fatto parlare di sé per aver difeso pubblicamente Blake Lively da attacchi social. Per quanto riguarda Irina Shayk, a inizio anno si era parlato di un possibile riavvicinamento con Tom Brady, ma nessuna relazione è stata confermata.

Moda, passione e Napoli sullo sfondo

Con il Vesuvio sullo sfondo e le strade del centro storico partenopeo come passerella improvvisata, la campagna di Dolce & Gabbana si annuncia come un inno alla sensualità mediterranea.

Il duo Shayk-Morrone ha regalato uno spettacoloche unisce moda, cinema e desiderio. Una performance che – anche se solo per finzione – ha infiammato la città e il web, facendo crescere l’per la campagna ufficiale.