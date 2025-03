Ius primae noctis

Ascolta ora 00:00 00:00

E così anche il grande democratico pentito Jeff Bezos si sposa. Il tecno-capitalista dal cuore liberal, costretto a inchinarsi a Trump solo per business, il più Paperone dei paperoni della progressista, ambientalista e pacifista Silicon Valley, ha scelto data e luogo del matrimonio con la sua Lauren Sánchez, ex giornalista e ora filantropa (e chi non lo sarebbe con tutti quei soldi). La cerimonia sarà a Venezia, che resterà blindata tre giorni: dal 24 al 26 giugno. Ah. Lo diciamo subito. Alle pidocchiose lamentele dei teorici della decrescita turistica e ai catastrofisti dell'overturism, noi preferiamo il lusso sfrenato generatore di molteplici benefici per l'intera collettività dei miliardari in vena di follie.

In ogni caso. Le nozze del decennio risponderanno a tutti i requisiti dell'etica liberal a cui hanno sempre risposto Bezos e signora. Inviti per solo vip, perché nessuno come i democratici adora le élite. Isola di San Giorgio con entrata a numero chiuso, come piace alla sinistra dell'accoglienza. Yacht da 500 milioni di dollari e cinque megahotel requisiti per gli invitati Gritti, Danieli, Aman, Cipriani e St. Regis , perché solo i ricchi democratici sanno essere più cafoni dei ricchi repubblicani. Megaflotta di elicotteri e tutti i taxi d'acqua di Venezia prenotati per il wedding day, perché solo gli ecologisti sanno essere così catastrofici. E poi tutte quelle feste esclusive tanto adorate da quelli che predicano l'inclusività.

Come insegnano i veri liberal, «Mai moderare l'eccesso». Amazon, amazing.

A proposito, in attesa di leggere, fra qualche anno, di un divorzio multimilionario, «Auguri».