Jeff Bezos e Lauren Sanchez: nozze da 30 milioni, ma per lui è come offrire un caffè

Il matrimonio dell’anno si è celebrato tra le calli e i canali più iconici d’Italia. Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del pianeta, domani dirà di sì a Lauren Sanchez in uno scenario da favola. Il costo stimato della cerimonia? Dai 15 ai 30 milioni di dollari. Ma per un patrimonio personale che supera i 200 miliardi, si tratta davvero di spiccioli. Anzi, per Bezos è poco più di quello che per noi comuni mortali equivale a un caffè.

I conti in tasca a Bezos

A fare i conti è stato più di un analista finanziario: 30 milioni rappresentano lo 0,015% del patrimonio di Bezos. In proporzione, è come se una persona con 50.000 euro sul conto ne spendesse 7 per un matrimonio da sogno. Una spesa che per Bezos passa quasi inosservata, ma che ha fatto notizia per la sua opulenza e per la lista degli ospiti stellari.

Un amore nato tra gossip e scandali

La storia tra Bezos e Sanchez non è iniziata sotto i riflettori più benevoli. Quando i due si sono conosciuti, erano entrambi sposati e la loro relazione, inizialmente tenuta segreta, è diventata pubblica solo dopo l'annuncio del divorzio di Bezos da MacKenzie Scott, nel 2019. Da lì in poi, la coppia ha iniziato a frequentare gli eventi mondani più esclusivi, diventando presenza fissa a cerimonie, première e feste hollywoodiane.

Dall’amore alla navetta spaziale

Lauren Sanchez, ex giornalista e pilota di elicotteri, ha saputo ritagliarsi un ruolo ben preciso nella vita (e negli affari) di Bezos. Dopo aver fondato una società di riprese aeree, ha collaborato a progetti cinematografici di alto profilo come per il film Dunkirk. Più di recente, ha partecipato a un volo suborbitale tutto al femminile con Blue Origin, l’azienda spaziale di Bezos.

Il matrimonio dei sogni (ma per lui è solo un “costo operativo”)

Location da milioni di euro, catering da alta cucina, sicurezza massima, yacht lussuosissimi e abiti su misura. Ma per Bezos, tutto questo è letteralmente il minimo. Quando il patrimonio è talmente vasto da salire (o scendere) di miliardi in un giorno di borsa, una festa da 30 milioni è, per citare qualcuno su X " una mancia in contanti dimenticata nella tasca di una giacca Armani ".

E vissero (ultraricchi) felici e contenti

Se la loro storia ha attraversato momenti difficili, tra scandali mediatici, ricatti e voci su interferenze internazionali,

oggi la coppia sembra aver trovato il proprio. E, tra jet privati, missioni spaziali e progetti filantropici, non è escluso che il loro prossimo viaggio... sia ancora oltre l’atmosfera terrestre.