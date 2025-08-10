Jesolo, auto finisce nel fiume. Bimbo di 5 anni intrappolato sott’acqua, è gravissimo

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 10 agosto a Jesolo Paese, in provincia di Venezia. Un’auto con a bordo una famiglia moldava residente a Favaro Veneto è finita nel fiume Sile, all’altezza di via Piave Vecchio, nei pressi del centro commerciale Tosano. A bordo della vettura si trovavano una donna di 38 anni, madre di due bambini, e i suoi figli: una bambina seduta davanti e un bambino di 5 anni sistemato sul seggiolino nei sedili posteriori.

Il bambino bloccato sott’acqua

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe uscita di strada in modo autonomo, probabilmente per una manovra errata della conducente, che stava cercando di effettuare un’inversione. La vettura ha perso aderenza ed è finita nel fiume, inabissandosi rapidamente. La madre e la figlia sono riuscite a uscire dall’auto autonomamente e a mettersi in salvo. Il bambino, invece, è rimasto intrappolato nell’abitacolo, ancora assicurato al seggiolino tramite le cinture di sicurezza, mentre il veicolo andava a fondo.

L’intervento dei soccorsi

La scena è avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti, tra cui una famiglia tedesca che si è fermata per prestare i primi soccorsi e allertare immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo, supportati dal nucleo sommozzatori arrivato con l’elicottero Drago149, oltre all’elisoccorso Leone2 da Padova, i carabinieri, la polizia locale e diverse ambulanze del Suem 118. L’auto, secondo quanto riferito, si era inabissata per circa sette metri. I sommozzatori, una volta raggiunta la vettura sul fondo del fiume, sono riusciti a tagliare le cinture di sicurezza e a liberare il bambino, riportandolo in superficie. Il piccolo è stato subito rianimato a bordo dell’ambulanza e quindi trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Padova.

La situazione clinica e le indagini

Il bambino si trova ora in prognosi riservata. Anche i genitori sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, mentre proseguono le operazioni di recupero del veicolo da parte dei vigili del fuoco con l’ausilio dell’autogru del comando di Treviso.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di una manovra errata della madre, che avrebbe cercato di tornare indietro sulla strada appena percorsa.