Kanye West "mascherato" a San Siro per la Champions: ecco perché si è coperto il volto

Sugli spalti nella zona vip dello stadio San Siro, ad assistere alla partita Inter-Atletico Madrid valida per l'andata degli ottavi di Champions League, tra le tante personalità importanti, una in particolare ha attirato l'attenzione dei tifosi.

Kanye West sugli spalti di San Siro

Si trattava del rapper Kanye West, che insieme alla moglie Bianca Censori aveva deciso di assistere alla partita. Ex marito di Kim Kardashian, criticatissimo per alcune sue esternazioni e modalità di vita, nessuno ha potuto fare a meno di notare la sua presenza, non tanto per l'imponente fisicità quanto per una maschera nera che gli copriva il volto.

Perché la indossava

Non è la prima volta che il rapper va in giro completamente coperto dalla testa ai piedi, a volte indossando l'iconica maschera disegnata per lui da Balenciaga, altre volte coprendosi la testa con un velo nero. Può sembrare una delle sue tante bizzarrie, come quella di portare i figli a scuola con un camion dei pompieri o indossare da sempre le Yeezy Socks una sorta di calzini come scarpe, ma in realtà dietro quella inquietante "copertura" che gli nasconde completamente il volto, c'è una storia.

La prima volta che l'ha indossata

Era il 2012 quando venne fotografato per la prima volta con il volto completamente coperto, ma erano poi passati due anni prima che ne spiegasse il significato. Lo fece poi sul palco del London Film Festival. " Non siate in imbarazzo cercate di inseguire i vostri sogni. Salvate la faccia. Ecco perché ho indossato questa fottuta maschera, perché non sono preoccupato di salvare la faccia. Al diavolo la mia faccia. Al diavolo qualunque cosa la mia faccia dovrebbe significare e qualunque cosa il nome Kanye dovrebbe significare, riguarda i miei sogni! E riguarda i sogni di chiunque "

Può sembrare una motivazione piena di significato, ma in realtà è stata utilizzata anche per altri motivi di carattere molto più pratico. Nel 2021 ad esempio, lo fece dopo aver litigato furiosamente con l'ex moglie Kim Kardashian o dopo aver incontrato Michael Cohen, che aveva poi spiegato che in quell'occasione il rapper lo aveva fatto per non farsi riconoscere dai fan che lo assediavano per le foto. Insomma difficile con una personalità come quella di West, comprendere quale sia la verità che oscilla tra i "buoni sentimenti" e la più totale esagerazione.

Perché era alla partita

Curiosamente Kanye non è né un tifoso, né un appassionato di calcio, ha seguito alcune partite dell'Inter solo perché ad essere tifoso è suo figlio. Inoltre era rimasto colpito dai cori dei tifosi che addirittura avrebbe deciso di inserire nel suo album. Prossimamente inoltre sarà in concerto il 22 febbraio al Forim di Assago e il 24 alla Unipol Arena di Bologna.