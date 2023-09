Il volto coperto, il cuscino sul seno: i look choc di Kanye West e sua moglie in giro per l'Italia

Le lunghe vacanze italiane di Kanye West e sua moglie Bianca Censori continuano a fare discutere. Dopo lo scandalo a Venezia, sul quale la Polizia municipale veneziana sta conducendo un'indagine, la coppia americana è arrivata a Milano e nel capoluogo lombardo non è passata di certo inosservata.

La lunga estate di Kanye West in Italia

Ad attirare l'attenzione sono soprattutto gli stravaganti outfit scelti da West e della compagnia. Lui sempre in total black con il volto coperto da una t-shirt sistemata come copricapo e ciabatte ai piedi. lei avvolta in collant nude e micro top sempre colore carne, che a colpo d'occhio la fanno sembrare perennemente nuda. Scelte di stile che Kanye e Bianca stanno sfoggiando in ogni città italiana, nelle quali hanno fatto tappa da giugno a oggi.

A Firenze la Censori è finita sui quotidiani locali per avere passeggiato per il centro con indosso solo un paio di calze nude e reggiseno sportivo, mentre a Roma il rapper ha fatto discutere per avere camminato a piedi scalzi per il centro. Poi ci sono i fatti di Venezia, dove West è stato fotografato con il sedere di fuori a bordo di un motoscafo e in atteggiamenti intimi con la moglie. Episodio per il quale i coniugi potrebbero essere multati per atti contrari alla pubblica decenza.

Bianca Censori con un cuscino a Firenze

La tappa di Milano è solo l'ultima di una lunga serie, dunque, nella quale West e Censori hanno attirato la curiosità di cittadini e paparazzi. Tre giorni fa, prima di arrivare in Lombardia, l'australiana, 28 anni, che lo scorso gennaio avrebbe sposato con cerimonia privatissima il rapper, aveva percorso le vie del centro di Firenze coperta da un cuscino viola sul petto sottratto - si dice - dalla hall del Royal Suite Hotel Della Gherardesca, dove soggiornava con West.

Le immagini, come quelle di Venezia, sono finite in rete e sono diventate virale, alimentando il chiacchiericcio attorno ai due americani. Perché la moglie del rapper abbia scelto di "indossare" un cuscino rimane un mistero, Qualcuno ipotizza che la donna abbia voluto nascondere le generose grazie dopo i guai di Venezia, altri invece suppongono che la donna abbia avuto un "incidente fashion", rimediato alla meglio con un cuscino. Ma, cambiarsi d'abito no? Eppure, Kanye e la sua compagna sono stati fotografati in lussuose boutique, ma a quanto pare la loro idea di moda è molto soggettiva.