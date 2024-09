Kate Middleton, c'è la data per il ritorno ai doveri reali

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia. È stata la stessa principessa del Galles a comunicarlo, con un video emozionale condiviso sui social e con un lungo messaggio in cui ha specificato che per la guarigione ci vorrà ancora del tempo ma che questa importante parte del percorso è stata finalmente portata a termine. Dopo nove mesi di cure, che non sono state facili, la futura regina del Regno Unito potrà finalmente tornare alla vita pubblica e agli impegni di corte, ovviamente con i suoi tempi e senza esagerare, ma è comunque un passo importante per il ritorno alla normalità.

Per il momento, la sua presenza non è prevista agli Earthshot Prize ai quali parteciperà suo marito ma gli osservatori reali sostengono che la principessa possa unirsi al re Carlo III, e a tutto il resto della famiglia, per il Servizio Nazionale della Memoria, previsto per il prossimo 10 novembre. La cerimonia al Cenotafio di Whitehall è una delle ricorrenze maggiormente sentite per la famiglia reale e per l'intero Paese e potrebbe essere il momento perfetto per tornare agli obblighi reali. In questo modo, Kate Middleton avrebbe due mesi di tempo per smaltire gli effetti residui della chemioterapia e per ristabilirsi completamente, in modo tale da poter affrontare, seppur gradualmente, il carico di lavoro che il suo ruolo richiede.

Inoltre, la principessa del Galles pare non voglia rinunciare nemmeno a partecipare al tradizionale concerto "Together at Christmas", che si tiene ogni anno nella Cattedrale di Westminster e che viene trasmesso in tv nel Regno Unito nel mese di dicembre. La principessa ha comunque mantenuto fede alla sua parola e, nonostante l'assenza dagli impegni pubblici ha continuato a lavorare dall'Adelaide Cottage di Windsor, dal quale ha partecipato regolarmente alle riunioni organizzative degli eventi. E ha continuato a lavorare, anche se in termini ridotti, anche durante le vacanze nel Norfolk con la famiglia, concedendosi comunque momenti di svago.

La famiglia del principe William è stata vista partecipare al completo alcune settimane fa aldi Bear Grylls a Holkham Hall, dove hanno giocato spensierati. È stato un primo segnale del recupero della principessa e ora che è divenuta ufficiale la fine delle cure chemioterapiche, Kate Middleton può davvero guardare al futuro.