La principessa Kate Middleton: "Ho finito la chemioterapia, sono stati mesi incredibilmente duri"

Kate Middleton ha appena annunciato di aver terminato la "chemioterapia preventiva" che sta seguendo da mesi. Lo scorso 22 marzo la principessa aveva annunciato di avere un tumore, gettando nello sconforto l'intero Regno Unito. Ora, però, la speranza di rivederla presto in pubblico diventa più concreta.

I mesi più "difficili"

"Ora che l’estate giunge al termine, non so dirvi con quale sollievo ho finalmente completato il trattamento chemioterapico", ha dichiarato Kate in una nuova dichiarazione pubblica comparsa sui social il 9 settembre 2024. "Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi, come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e dobbiamo trovare un modo per navigare in acque tempestose e [affrontare] strade sconosciute. Il percorso oncologico è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone che ti sono più vicine. Con umiltà ti mette di fronte alle tue fragilità in un modo che non hai mai considerato prima e, con questo, [ti dà] una nuova prospettiva su tutto".

Kate ha poi raccontato come ha superato le difficoltà accanto al principe di Galles: "Soprattutto questo momento ha ricordato a me e a William di riflettere e di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che tantissimi di noi spesso danno per scontate. Semplicemente di amare e di essere amati. Fare ciò che posso per essere libera dal cancro è il mio obiettivo. Sebbene abbia finito la chemioterapia, il mio percorso di guarigione e di piena ripresa è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene".

Il ritorno al lavoro

Kate ha anche annunciato di voler tornare ai suoi doveri pubblici il prima possibile: "Comunque non vedo l’ora di tornare al lavoro e di svolgere un po’ più di impegni pubblici nei mesi che verranno, quando potrò. Nonostante tutto ciò che è stato prima, entro in questa nuova fase di ripresa con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento nei confronti della vita. William e io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti quelli che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti ci hanno reso più umili. A tutti quelli che stanno continuando il loro percorso oncologico, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può scaturire la luce, quindi lasciate che la luce risplenda".

Kate ha impreziosito il messaggio con un filmato che la vede accanto al marito e ai figli, in un’atmosfera intima,

familiare, fatta delle piccole cose di cui ha parlato la principessa. La dichiarazione toccante dà nuova speranza a tutti gli ammiratori della principessa, sebbene non vi sia ancora una data precisa per il suo ritorno in pubblico.