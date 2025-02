Se l’Anpi recluta iscritti a scuola

Ascolta ora 00:00 00:00

Armiamoci e partite. La nuova Resistenza al governo guidato da Giorgia Meloni cerca nuove leve direttamente tra i banchi di scuola. Il primo caso di “recultamento” nel liceo Fanti di Carpi. L’Anpi locale ha inviato una mail all’istituto superiore, nello specifico all’indirizzo della dirigente scolastica e della vice presidenza, e da questo inoltrata a tutti gli studenti di quarta e di quinta. L’oggetto della missiva è presto detto: la promozione della campagna di tesseramento.

Cosa è successo

Il primo a denunciare il caso è stato il deputato leghista Rossano Sasso, capogruppo in commissione scuola alla Camera. “Strane cose succedono al liceo Fanti di Carpi. "Nella scuola in cui - casualmente - la vicepreside è un consigliere comunale del Pd, la stessa in cui - sempre casualmente - viene adottato come libro di testo un manuale in cui si attacca, senza tanti giri di parole, il Ministro Salvini, capita che dalla mail istituzionale della scuola venga inoltrata agli studenti, guarda caso solo ai maggiorenni, una mail di un’associazione politica di sinistra che invita ad aderire al proprio tesseramento e che quotidianamente attacca l'attuale Governo”, ricorda giustamente il deputato, sottolineando le due coincidenze quantomeno ambigue. La lettera ha scatenato l’ennesima diatriba sulla politicizzazione degli istituti scolastici.

La condanna di FdI

Da Fratelli d’Italia è arrivata una ferma condanna. "Esprimiamo sdegno e ferma condanna per l’ennesima e inaccettabile ingerenza della politica nelle scuole – tuona Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi –. La diffusione di una mail dell’ANPI a tutti gli studenti per promuovere un evento di avvio della campagna di tesseramento a questa associazione rappresenta un fatto di estrema gravità". " L’ANPI è un’organizzazione dichiaratamente schierata, con posizioni politiche definite e lontane dalla neutralità che dovrebbe caratterizzare l’ambiente scolastico. Ancora una volta, assistiamo all’utilizzo della scuola come strumento di propaganda ideologica, senza alcun contraddittorio" , proseguono Lorenzo Rizzo, presidente provinciale di GN e Matteo Terzilli, responsabile scuole di GN.

La replica dell'Anpi

La risposta dell’Anpi, ovviamente, non si è fatta attendere. Per voce del suo presidente locale, Lucio Ferrari, l’associazione ha voluto “prendere le distanze” dalle polemiche sollevate dai partiti della maggioranza.

"Abbiamo semplicemente inoltrato una mail all’indirizzo del liceo come delle altre scuole, come facciamo sempre, senza assolutamente chiederne la diffusione, che rientra semmai nella discrezionalità della preside". Al netto delle precisazioni, da segnalare rimane l’inadeguatezza dell’ennesimo gesto politico dell’Anpi.