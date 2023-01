Appello di un disabile al ministro: “Via le barriere architettoniche dai siti culturali di Capri”

Christian Durso, un 31enne con disabilità motoria che riesce a spostarsi solo grazie alla propria sedia a rotelle, ci ha contattati per parlarci della sua nuova e importante richiesta di civiltà che ha intrapreso. Anche in passato Christian si è infatti battuto più volte affinché i diritti delle persone con problemi motori come lui vengano rispettati.

Le battaglie di Christian

Lo scorso maggio ci aveva raccontato di aver incontrato non pochi problemi nell’utilizzare a Capri i bus dell’Atc, l’Azienda dei trasporti campani, per muoversi da una parte all'altra dell’isola. Nel giugno del 2020 invece, sia lui che la madre erano stati aggrediti verbalmente da un automobilista che aveva parcheggiato l'auto in un posto riservato ai disabili, dove il 31enne avrebbe voluto parcheggiare per potersi godere una giornata al mare. Il fatto era avvenuto nel Comune di Centola, nella frazione di Palinuro, Cilento. Dopo circa mezz’ora era tornato il proprietario dell’automobile e, anziché scusarsi per il proprio comportamento, aveva iniziato a urlare insultando Christian, il quale aveva registrato tutta la scena con il suo cellulare. Alcuni anni fa Christian era riuscito a ottenere la rimozione dei gradini che impedivano alle persone con difficoltà motorie di arrivare al Belvedere della Migliera, uno dei panorami più noti e belli dell'isola.

L'ultimo appello

Mai stanco di combattere le proprie giuste battaglie di civiltà Christian ora desidera puntare l’attenzione su un altro problema altrettanto grave: le barriere architettoniche a due siti culturali di Capri, la Certosa di San Giacomo e i Giardini di Augusto. Così ha deciso di scrivere direttamente al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano chiedendo un intervento affinché l'accesso sia possibile anche alle persone con disabilità. L’appello al ministro è stato corredato da diverse foto: in una si vede una notevole pendenza proprio all’ingresso della Certosa San Giacomo che, come ha sottolineato il ragazzo, è anche una biblioteca comunale.

Questo notevole dislivello, che Christian ci ha detto non essere a norma, sarebbe pericoloso non solo per le sedie a rotelle e per coloro che hanno problemi a deambulare, ma anche per i genitori con le carrozzine e i loro neonati. In un’altra foto si vedono gli scalini che impediscono a carrozzine e passeggini l’accesso ai Giardini di Augusto. Tra l’altro, ha tenuto a sottolineare il combattivo ragazzo, "la Certosa di San Giacomo è anche un luogo dove il Comune organizza eventi di vario genere. Quindi l’inclusione delle persone con disabilità avviene anche attraverso la partecipazione a tutto ciò che la società ci offre". Christian precisa anche "la legge 104/92 prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dall’handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile, le vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti" .