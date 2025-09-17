L’attore di "Mare Fuori" Artem Tkachuk bloccato dai carabinieri: in stato di agitazione danneggia un pronto soccorso

Momenti di tensione oggi a Napoli, dove l’attore Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o Pazzo nella serie Rai Mare Fuori, è stato bloccato dai carabinieri dopo un episodio di forte agitazione avvenuto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini.

In ospedale in stato di forte agitazione

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Tkachuk, 25 anni, è arrivato in pronto soccorso trasportato dal 118, in stato di grande agitazione. Durante la permanenza nella struttura, avrebbe spintonato personale sanitario e addetti alla vigilanza, causando attimi di caos. L’attore avrebbe inoltre danneggiato una porta e un macchinario per la ventilazione polmonare.

L’intervento dei carabinieri e il tentativo di fuga

Allertati dal personale medico, sul posto sono intervenuti i carabinieri di una pattuglia mobile di zona. Al loro arrivo, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Codice rosso e accertamenti sanitari

Nel frattempo, Artem Tkachuk è stato preso in carico dai medici del Pellegrini, che lo hanno classificato come “codice rosso”, procedendo con gli esami clinici necessari per valutare le sue condizioni psicofisiche.

Denuncia in arrivo

Al termine degli accertamenti, l’attore sarà denunciato alla Procura di Napoli per i reati di: resistenza a pubblico ufficiale,

danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio. La vicenda è ancora in fase die non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno portato l’attore a questo stato di agitazione.