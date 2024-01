Autista Flixbus ubriaco, i passeggeri lanciano l'allarme e si salvano

Aveva un tasso alcolemico molto oltre i limiti di legge e nonostante questo si era messo alla guida del bus. Poteva succedere veramente di tutto ma per fortuna l'intervento della polizia stradale, su segnalazione di alcuni passeggeri, ha potuto evitare il peggio. Gli agenti sono intervenuti sull'autostrada A4, in provincia di Padova, su una segnalazione pervenuta alla centrale operativa da alcuni passeggeri che lamentavano il fatto che entrambi gli autisti del grande Flixbus, partito lunedì 15 gennaio da Venezia e diretto ad Amsterdam, sembravano ubriachi, e lo hanno scortato fino al casello di Vicenza Ovest per mettere in sicurezza il veicolo e i 15 passeggeri che si trovavano a bordo.

La scoperta della polizia stradale

Gli agenti hanno poi messo in atto tutti gli accertamenti del caso, scoprendo così che entrambi gli autisti presenti sul bus che dovevano alternarsi alla guida avevano un tasso alcolemico oltre il limite previsto dalla legge. Il primo, che si trovava alla guida di nazionalità e residenza polacca, aveva 0,52, mentre l'altro nella prima prova era oltre i limiti, per poi rientrare nel secondo test che gli agenti hanno eseguito.

Svolti gli accertamenti, all'autista che risultava alla guida è stata ritirata la patente, mentre il secondo è stato multato e si è atteso che il suo tasso alcolemico scendesse a zero per poter far ripartire il mezzo e portare a destinazione i passeggeri sani e salvi.

Dati preoccupanti

Ogni anno muoiono in Italia circa 10mila persone in incidenti stradali causati dall’abuso di alcol, facendone la prima causa di morte nella fascia d’età 18-24. Il ministero della Salute, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Aci (Automobile Club Italia) per avviare una serie di iniziative volte a promuovere una cultura di responsabilità nei confronti della propria e altrui salute in modo da aumentare la consapevolezza delle conseguenze connesse alla guida sotto effetto di alcol.