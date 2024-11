"L'anestesista si chiama Gesù". Victoria Cabello esulta prima di entrare in sala operatoria

Ascolta ora 00:00 00:00

A volte la paura si esorcizza anche con l'ironia, e chi meglio di Victoria Cabello la "pungente" conduttrice, vincitrice anche di una edizione di Pechino Express, sa farlo. Ricoverata in ospedale per essere sottoposta ad un intervento per una vena intasata nel massetere (il muscolo masticatorio, corto e spesso, che ha la funzione di muovere la mandibola), mentre si prepara per entrare in sala operatoria, scopre che l'anestesista che dovrà addormentarla si chiama Gesù.

Le "battute" via social

Tutti avrebbero sorriso, ma lei, ha fatto di più e con un video postato sul suo profilo Intagram ha pensato bene di mettere al corrente i suoi follower per condividelo. " Trovo che questo sia un segno -ha raccontato - Se non fa il miracolo Gesù mi girano i co... ".

Ma la conduttrice di "Viaggi Pazzeschi", il programma di TV8 che l'ha vista in giro per il mondo, non si è limitata alle sole battute ma ha anche mostrato il pannolone post operatorio ai tanti che nel frattempo si erano preoccupati per il suo intervento: " Non volevo assolutamente farvi stare in pensiero e non avrei mai postato niente ma quando scopri che l'anestesista si chiama Gesù... comunque sto benissimo, sembro Sloth dei Goonies ", ha detto ridendo.

Chi è Victoria Cabello

Minuta, sarcastica e con una sorta di "british humor" dovuto alla mamma inglese, Victoria Cabello ha esordito in televisione nel 1996 come conduttrice del programma Hit Hit di Telemontecarlo che all'epoca si chiamava Videomusic. Da quel momento in poi e per una lunga parte della sua carriera, si è occupata di musica lavorando per MTV da Londra in diversi programmi e come inviata agli MTV Europe Music Award, dove si distingue per le sue interviste ai grandi nomi della musica.

Dagli inizi degli anni 2000 approda al programma televisivo Le Iene, dove si occupa di interviste a diversi personaggi famosi come Woody Allen e George Clooney. Nel 2004 prende parte alla mini serie televisiva di Canale 5 Cuore contro cuore. La sua modalità divertente di condurre la porta ad avere un programma tutto suo a MTV: "Very Victoria", una sorta di David Letterman, in cui mette in mostra il suo carattere ironico e disinvolto e le sue qualità di intervistatrice che le permettono di venire a contatto con ospiti importanti della televisione e dello spettacolo italiano.

Insieme a Giorgio Panariello nel 2006 è sul palco di Sanremo dove intervista John Travolta e Orlando Bloom. Nel 2014 diventa giudice dell'ottava edizione di XFactor insieme a Morgan, Mika e Fedez, ma dopo l'esperienza decide di allontanarsi dalle scene, dove torna poi nel 2017 curando alcune interviste musicali per il canale VH1.

"Pazzesca" a Pechino Espress

Il ritorno in grande

stile avviene però nel 2022 quando insieme all'amicopartecipa alla nona edizione di Pechino Express in onda su Sky Uno, formando la coppia dei "Pazzeschi" e vincendo il programma.