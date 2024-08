L'aperitivo del Buon Cristiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Un giovane ed intraprendente frate francescano, Fra' Andrea Ricatti, responsabile della parrocchia universitaria di San Domenico a Urbino, ha recentemente scatenato una vivace discussione riguardo alla sua, apparentemente insolita, iniziativa: aperitivo gratuito dopo la messa per tutti. Per l'occasione è stata apposta fuori dalla chiesa una locandina che così recitava :" dopo la Messa, apericena e spritz offerti per tutti". Inizialmente la proposta era persino più audace, con la scritta " 2xUno" e l'immagine di Gesù, pubblicizzando l'evento di Messa & Apericena ogni domenica alle 19.15.

La foto mostrava addirittura vino e ostie accanto ad un bicchiere di spritz, in un' inedita iconografia. Com'era prevedibile, molti fedeli non hanno gradito l'accostamento tra il sacro momento dell'Eucaristia e l'aperitivo alcolico, considerandolo dissacrante se non addirittura blasfemo. A dire il vero, a mio avviso, tali polemiche sono non solo esagerate ma anche del tutto ingiustificate. Credo che l'iniziativa di Fra' Andrea sia simpatica ed intelligente, un modo per riavvicinare alla Chiesa i più giovani e non solo.

L'idea del frate non è qualcosa di inusitato o di eretico per la nostra Chiesa ma anzi riprende un uso antico le cui radici sono talmente ancestrali da risalite al tempo dei primi cristiani. All'epoca della Chiesa Primitiva era buona consuetudine organizzare dopo la Santa Messa i cosiddetti "Agapè" ovvero i banchetti dell'amore fraterno.

Questi pasti comunitari erano un modo per i fedeli di condividere cibo e amicizia, celebrando e festeggiando in letizia il Cristo Risorto vivo in mezzo a noi. Ancora ai nostri giorni si festeggiano con famigliari e amici Prime Comunioni e Cresime, in occasione delle quali si stappano le bottiglie migliori e si innalzano i calici in continui brindisi. Lo stesso vale per i matrimoni, durante i quali si comincia a festeggiare non appena gli sposi sono usciti dalla chiesa. Alcuni criticano il giovane frate anche per il fatto di offrire dopo la messa un aperitivo alcolico, dandogli così una connotazione negativa ingiustificata.

Ovviamente la moderazione è fondamentale ma non vi è nulla di disdicevole se dei cristiani voglio festeggiare con vino o spritz. Ricordiamoci che il primo miracolo di Gesù è stato proprio quello di mutare l'acqua in vino durante i festeggiamenti delle nozze di Cana e il buon cristiano nelle Sacre Scritture viene spesso paragonato ad un umile e volenteroso operaio della Vigna del Signore.

Festeggiare dopo la Messa, senza esagerare e senza eccessi, è quindi , a parer mio, un piacevolissimo modo per essere in comunione con gli altri credenti e celebrare così la nostra Chiesa e la nostra Fede in mezzo a noi.