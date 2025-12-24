Il lato bizzarro di Babbo Natale: leggende e versioni improbabili nel mondo

Babbo Natale, così come è conosciuto in gran parte dell’Occidente, ha un’immagine ormai consolidata, barba bianca, abito rosso, slitta trainata da renne e un viaggio notturno tra tetti innevati. Eppure questa figura, diventata universale nel corso del Novecento, assume forme sorprendenti e talvolta spiazzanti quando attraversa culture, climi e tradizioni diverse. Senza perdere il suo ruolo simbolico, Babbo Natale cambia volto, mezzi di trasporto e persino abbigliamento, adattandosi ai contesti locali.

Babbo Natale sotto il sole dei tropici

In Paesi dell’emisfero sud come l’Australia, il Natale cade in piena estate. Qui Babbo Natale viene spesso rappresentato in versione “estiva”: niente slitta sulla neve, ma pantaloncini, camicia leggera e, in alcune iconografie popolari, una tavola da surf al posto del tradizionale sacco.

Queste raffigurazioni non sostituiscono del tutto l’immagine classica, ma convivono con essa, soprattutto nei contesti pubblicitari, nelle parate e nelle iniziative per bambini. Un adattamento che riflette il clima e lo stile di vita locale, senza rinunciare allo spirito della festa.

Quando le renne non bastano

Le renne sono legate all’immaginario nordico e alle origini europee del mito, ma non ovunque risultano familiari. In alcune aree del mondo, Babbo Natale viene rappresentato con animali più vicini alla cultura locale.

In contesti desertici o mediorientali, ad esempio, compaiono talvolta cammelli al posto delle renne, soprattutto in illustrazioni e narrazioni pensate per i bambini. In altre tradizioni popolari europee, invece, entrano in scena capre o cavalli, animali che storicamente hanno avuto un ruolo simbolico nel folklore invernale.

Queste varianti non riscrivono la leggenda, ma la reinterpretano, mostrando come il personaggio sia capace di adattarsi senza perdere la sua funzione narrativa.

Il Nord Europa e le radici pagane

In alcune regioni del Nord Europa, la figura di Babbo Natale si intreccia con personaggi più antichi, legati alle tradizioni precristiane. In Scandinavia, ad esempio, sopravvive l’immagine dello Yule Goat, la capra di Yule, simbolo invernale che in passato era associato ai doni e alle celebrazioni del solstizio.

Nel tempo, questi elementi si sono fusi con la figura moderna di Babbo Natale, dando vita a rappresentazioni ibride che raccontano la stratificazione culturale delle feste di fine anno.

Babbo Natale cambia volto, ma non funzione

Dall’Europa all’Oceania, dall’America Latina all’Asia, Babbo Natale assume tratti diversi, talvolta sorprendenti, ma resta sempre portatore dello stesso messaggio, il dono, l’attesa, la magia dell’infanzia.

Le sue versioni più insolite non sono stranezze folkloristiche, ma il segno di una figura capace di viaggiare tra culture, adattandosi senza perdere riconoscibilità.

In fondo, il lato più curioso di Babbo Natale non è il mezzo con cui arriva o l’animale che lo accompagna, ma la sua straordinaria capacità di essere ovunque “di casa”, anche dove la neve non cade mai.