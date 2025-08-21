Lecce, anziano ricoverato d’urgenza: trovata una lampadina nel retto

Un caso clinico decisamente fuori dall’ordinario ha richiesto l’intervento urgente del personale sanitario dell’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove un uomo di 85 anni è stato ricoverato a seguito della presenza di una lampadina incastrata nella zona ano-rettale.

Il soccorso e il trasporto in ospedale

L’allarme è scattato nella mattinata di martedì 19 agosto, quando l’anziano, residente in un comune della provincia leccese, ha chiesto aiuto lamentando forti dolori e perdite di sangue. A contattare il 118 è stata la figlia, allarmata dalle condizioni di sofferenza del padre e da una significativa emorragia rettale.

Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno riscontrato la presenza di un oggetto estraneo e hanno immediatamente disposto il trasferimento in ospedale. Al Pronto soccorso del "Fazzi", gli esami diagnostici hanno confermato la presenza di una lampadina affusolata, ancora integra, incastrata tra retto e ano.

Il delicato intervento chirurgico

In un primo momento, l’anziano avrebbe cercato di rimuovere l’oggetto da solo, utilizzando un cacciavite, ma senza successo. Il tentativo ha provocato microabrasioni e lesioni alla mucosa rettale, aumentando il rischio di complicanze come infezioni, perforazioni o sepsi.

Vista la situazione, l’equipe medica ha deciso di intervenire in endoscopia, procedendo alla rimozione dell’oggetto in sedazione. La lampadina è stata afferrata con una pinza chirurgica ed estratta con grande cautela, senza causare ulteriori traumi. L’intervento è riuscito e l’oggetto è stato rimosso integro.

Ricovero e prognosi

Attualmente l’uomo è ricoverato nel reparto di chirurgia generale, dove viene tenuto sotto stretta osservazione, anche a causa dell’età avanzata e delle lesioni interne provocate dai tentativi di rimozione casalinga. La prognosi è positiva, ma saranno necessari ulteriori controlli per escludere complicazioni post-operatorie.

I dubbi

Resta ancora non chiarita la dinamica dell’accaduto.

Le autorità ospedaliere hanno segnalato il caso e sono in corso accertamenti per comprendere come l’oggetto sia finito nel corpo dell’anziano. Al momento, l’uomo non ha fornito spiegazioni dettagliate, lasciando spazio a diverse ipotesi.