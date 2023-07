L'eco ansia è patetica, quella frase a Meloni e il Niger: quindi, oggi...

- Le notizie che arrivano dal Niger sono importanti e non solo perché oggi è una noiosa domenica di fine luglio. Ma perché un terzo dell’energia atomica prodotta in Francia dipende dall’uranio prodotto in Niger. E perché se assaltano l’ambasciata parigina inneggiando a Putin vuol dire che la Russia ha messo le mani in Africa e che è in grado, se vuole, pure di spostare alcuni equilibri. Considerando quanto è strategica quella fascia africana per le spinte migratorie verso l’Italia, fossi nel governo in questi giorni non dormirei sonni tranquilli.

- E comunque il caos scatenato in Niger, che sta bello vicino al Ciad, mette ansia soprattutto a chi ha letto “Per niente al mondo” di Ken Follet.

- Quale è la differenza tra destra e sinistra? Una delle migliori definizioni degli ultimi anni la dà, volenti o nolenti, Giorgia Meloni intervistata da Fox: “La grande differenza fra le forze conservatrici e quelle della sinistra è che noi ci preoccupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono”.

- Due cacciatori si svegliano una mattina nelle valli del Trentino. Camminano per i fatti loro e incontrano un’orsa: questa ha il piccolo con sé, si sveglia, li insegue, ne acchiappa uno sull’albero e lo sbatte a terra. Sono salvi per miracolo. E le associazioni animaliste che fanno? Se la pigliano con i due cristiani per il loro hobby col fucile. "Bisogna capire cosa ci facevano nel bosco quei due, erano veramente diretti al posto di osservazione di caccia come hanno dichiarato o stavano facendo del bracconaggio o ancora peggio volevano uccidere dei selvatici?”. Ci rendiamo conto, la follia? Due uomini hanno rischiato di morire, cribbio. Quest'orsa è già stata vista predare asini e mucche. Loro hanno sbagliato? Può darsi. Ma paghiamo le tasse per preservare la nostra vita, non quella delle bestie.

- Via della Seta sì, via della Seta no? Il governo deciderà a dicembre e tutto sembra far pensare che verrà chiusa la stagione grillina. Ma guai a pensare che la Cina non debba essere un partner economico: vorrebbe dire suicidarsi.

- Abbiamo passato anni a dire che, con l’arrivo di Whatsapp e di internet, la pubblica amministrazione si sarebbe dovuta “digitalizzare”. Poi succede che una manovra diventata legge da tempo, ovvero l’abolizione del reddito di cittadinanza, viene comunicato ai soggetti interessati via sms (costo dell’operazione: zero) e sono tutti lì a sbraitare. Ma scusate: leggere per posta che il sussidio non arriva più, sarebbe stato differente?

- Molto umana la frase di Joe Biden che, scoprendo della presenza della figlia di Meloni negli Usa, voleva invitarla a fare il giro della Casa Bianca. “Potevi dirmelo che venivi con tua figlia”. Commovente.

- Nel 1863, 220mila bambini sono morti a un anno. Nel 1881 l'età media era 54anni. I nostri bisnonni crepavano per la spagnola. I nonni per la II Guerra Mondiale. Papà e mamma sono stati a un passo dal conflitto atomico. E voi piangete per l'ecoansia? Patetico.