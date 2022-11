Il Giornale Digitale si rinnova

Cosa comprende l'offerta

Gli editoriali del direttore, gli approfondimenti sull'attualità, le rubriche e le opinioni delle firme del tuo quotidiano: l'abbonamento ti dà la possibilità di leggere tutti i giorni il Giornale che trovi in edicola nella sua versione digitale. L'offerta comprende l'edizione nazionale, l'edizione di Milano e il magazine Stile. Potrai anche consultare l'archivio di tutte le pubblicazioni dal 2015.

Da quale dispositivi si accede

Puoi leggere il Giornale dal nostro sito oppure da tablet e smartphone, scaricando l'app gratuitamente dallo store del tuo dispositivo iOS oppure Android. L'app è compatibile con i sistemi operativi Android successivi alla versione 6.0 e con i sistemi operativi iOS successivi alla versione 11.0.

Come consultare le edizioni

Scegli la tua copia dalla schermata iniziale e comincia a sfogliarla. L'indice delle pagine sotto l'edizione ti guiderà tra gli argomenti principali di giornata.

Puoi ingrandire il testo selezionando lo zoom + in basso a destra su pc oppure allargando l'immagine con le dita su app. È anche possibile selezionare il cerchio azzurro per accedere alla versione testuale degli articoli.

Nella versione testuale hai la possibilità di personalizzare la lettura tramite le funzioni di visualizzazioni a cui puoi accedere dall'icona "T" in alto a destra. Puoi scegliere il carattere e la dimensione del testo, la spaziatura tra le righe o modificare lo sfondo per un'esperienza più rilassante.

Salva i tuoi articoli preferiti

Puoi creare il tuo archivio personalizzato salvando gli articoli più interessanti o che desideri rileggere tramite l'icona "segnalibro" in alto a destra nella versione testuale. Li ritroverai tutti nel menù dedicato suddivisi per data dell'edizione.

Consulta la tua edizione su app anche offline

La funzione di download del pdf su web non sarà più disponibile. Potrai scaricare e leggere la tua copia digitale anche in assenza di connessione direttamente da app, in qualsiasi momento. Sarà sufficiente cliccare sull'icona di download in alto a destra per scaricare l'edizione nel tuo archivio offline per poterla consultare quando vorrai.

Cerca un articolo tra le edizioni

Puoi utilizzare la funzione ricerca all'interno della singola edizione o tra le edizioni in archivio per cercare una notizia, tutti gli articoli della tua firma preferita oppure approfondire un argomento.

Rimani aggiornato sulle ultime news

Puoi accedere alle ultime notizie del giorno da ilGiornale.it selezionando l'icona web in basso, dalla pagina principale, senza tornare al sito.

Gestisci il tuo abbonamento

Troverai tutte le informazioni sul tuo abbonamento direttamente in app cliccando sull'icona utente.

Potrai visualizzare la data di scadenza del tuo abbonamento, modificare le opzioni di abbonamento, contattare l'assistenza per chiedere informazioni o supporto e consultare i termini e le condizioni d'uso dell’abbonamento.

Come abbonarsi al Giornale Digitale

Se ancora non sei abbonato, puoi farlo direttamente dal nostro sito, da questa pagina, e scegliere la formula che ritieni più adatta per te.

Se hai qualche domanda o una curiosità prova a consultare la nostra pagina FAQ oppure scrivici.

Video tutorial

Scopri subito Il Giornale Digitale.

Buona lettura!