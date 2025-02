La truffa del rimborso: l'allarme lanciato dall'Inps

Ascolta ora 00:00 00:00

Inps avvisa tutti gli utenti segnalando un nuovo tentativo di truffa in cui il logo dell'Istituto di previdenza sociale viene utilizzato per raggirare le vittime inconsapevoli. L'allarme è stato diramato non solo sul sito ufficiale dell'ente, ma anche sulle varie pagine social. Questa volta i criminali si nascondono dietro l'immagini di Inps - che non ha ovviamente alcuna responsabilità nella vicenda - per convincere le persone a fornire i propri dati sensibili.

Stando a quanto riferito dall'Istituto di previdenza sociale, in queste ultime settimane stanno circolando delle email fake in cui vengono forniti dei link trappola. Il destinatario del messaggio vede il logo dell'Inps e per questo è invogliato ad aprire la mail per leggere il contenuto. Nel testo si fa riferimento a un non ben precisato rimborso tasse. Il messaggio è il seguente: " Con la presente comunicazione la informamio che il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l'importo di 715 EURO sulle tasse e/o contributi pagati nell'anno 2021" . Si tratta però di una delle tante email che stanno girando. Non tutte, infatti, sono uguali. Fra i vari esempi riportati da Inps, si legge anche: " Con la presente, comunichiamo che l'ordine di bonifico a vostro favore ID di EURO 600,00 da INPS disposto in data 09/07/2020 è stato regolarmente eseguito sul rapporto N°00000" , e poi " Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati".

Quale che sia il contenuto della mail, il risultato non cambia. L'obiettivo dei criminali è quello di indurre la vittima a cliccare sul link malevolo. Il link, infatti, non consente la modifica delle informazioni bancarie necessarie per ottenere il denaro promesso, bensì porta in una pagina realizzata ad hoc per carpire informazioni personali e credenziali d'accesso. Si tratta di una vera e propria campagna di phishing.

Inps raccomanda di non cliccare mai su alcun link, anche quando la mail somiglia a quelle inviate dall'ente. Bisogna infatti ricordare che Inps non comunica informazioni così importanti tramite email.

In caso di dubbio, la prima cosa da fare è chiarire la situazione,direttamente l'Istituto di previdenza sociale.

Non bisogna mai abbassare la guardia, perché i cybercriminali sono sempre in agguato e pronti a utilizzare metodi sempre diversi.