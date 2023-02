"La Chiesa dell'Altrove è realtà". L'ultima trovata di Beppe Grillo

"Fondo la Chiesa dell'Altrove". Se lo avesse detto una persona comune, via, dritti a sirene spiegate verso la neuro. Ma siccome lo ha detto Beppe Grillo, allora vale tutto. Il comico ligure è infatti un provocatore nato e ogni sua nuova trovata viaggia sempre sul doppio filo, tra fantasia e realtà. Stavolta, dopo una serie di messaggi criptici postati in rete, il fondatore dei Cinque Stelle ha lanciato dal palco del suo nuovo spettacolo una nuova religione. L'atto costituivo del nuovo "culto" è stato pubblicato da Beppe su un sito dedicato (laltrove.org). E i contenuti sono tutti da gustare.

Chiesa dell'Altrove: cos'è l'ultima trovata di Grillo

La Chiesa dell'Altrove ideata da Grillo - si legge - "è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti". È stata costituita "dall'Elevato, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio d'inverno dell'anno 2022 dell'Era Volgare" ed è "apostolica". La sua missione nel pianeta Terra è indicata dall'Elevato. Ovvero dallo stesso comico ligure. "L'Elevato è qui per dirvi di non rappresentare, ma di procedere con umiltà nel rispetto della Rivelazione, che è rispetto di tutto ciò che viene a noi. Non cercate risposte, ma domande: le risposte arriveranno da sole", si legge ancora sul nuovo sito lanciato da Grillo. Parole appatenremente senza alcun senso. Se non quello, appunto, dell'ennesima boutade in cerca di qualcuno che la prenda sul serio.

Gli "Altrovatar"

Come ogni religione che si rispetti, la Chiesa ha il suo ordine, l'Ordine dell'Altrove che, per volontà dell'Elevato, è costituito dal Ministero dell'Altrove formato dagli Altrovatar. E chi cavolo sono, costoro? Risponde Grillo: solo quelli che che "presiedono le leggi, l'apostolato e l'amministrazione della Chiesa dell'Altrove nel pianeta Terra". Gli Altrovatar "sono nominati e deposti dall'Elevato, e a loro volta nominano l'Elevato". Nel suo nuovo show il comico scherza sul palco con una corona di "spinotti" in testa e con un bicchiere d'acqua in mano, da trasformare in chinotto ("Non in vino, quello son capaci tutti"). Pare che qualcuno in platea abbia addirittura riso.

"Dio non c'è più...". La predica di Grillo

" Dio non c'è più, questo è il problema. Tutti i grandi capolavori non ci sarebbero senza Dio, motore del mondo, e oggi che non c'è più, non c'è più niente. Lo abbiamo sostituito con il capitalismo, con il denaro. Abbiamo bisogno di un'entità. La scienza non dà risposte, la tecnologia non dà risposte, la religione non dà più risposte. Poi succede che negli Usa nascono nuove strane religioni. Allora perché io non posso fare una mia chiesa? Perché non posso fondare una Chiesa dell'Altrove? ", ha spiegato Grillo dal palco del suo spettacolo. E ancora: "È tutto altrove, altrove non dà risposte ma si va alla ricerca".

E l'Altrove, come preannunciato da Grillo, non si propone come religione delle risposte, ma delle domande. E infatti la prima domanda ci sovvenuta spontaneamente: il comico intende solo lanciare una provocazione, magari funzionale al suo spettacolo, o sta preparando il terreno per qualcosa d'altro?