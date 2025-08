Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: ricoverato in prognosi riservata a Roma

L’attore e regista Leopoldo Mastelloni, figura iconica della scena teatrale e televisiva italiana, è stato colpito oggi da un ictus. L’artista, che ha appena compiuto 80 anni lo scorso luglio, è attualmente ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. La sua prognosi è riservata, come riferisce l’entourage dell’attore attraverso fonti ANSA.

Un artista fuori dagli schemi

Protagonista del teatro, icona televisiva e figura controversa della cultura italiana, Leopoldo Mastelloni, è stato negli anni tanto celebrato quanto emarginato. Si era recentemente raccontato con amarezza e lucidità, denunciando un isolamento culturale e personale che dura da tempo. Tra i suoi ricordi più dolorosi, l’episodio del 1984 che lo segnò profondamente: una bestemmia in diretta televisiva durante il programma "Blitz", che di fatto gli chiuse per anni le porte della TV. “ Un’esclusione lunga e dolorosa ”, l’ha definita lui stesso in una recente intervista, dove ha raccontato di vivere oggi con una pensione minima e lontano dai riflettori.

Nel 2024, in occasione dei suoi 79 anni, Mastelloni si era confidato con l’ANSA: " Temo la depressione, faccio brutti pensieri ", aveva detto con disarmante sincerità, attirando l’attenzione dell’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che aveva promesso un intervento. Promessa poi rimasta, a quanto pare, senza seguito. “ Non ne ho saputo più nulla ”, ha detto Mastelloni di recente, con amarezza.

Un libro per raccontarsi

Per settembre 2025 è attesa l’uscita di un suo libro di memorie, “Così fan tuttì” (Albatros-Il Filo), definito da lui stesso “il racconto di un bullizzato culturale”. Il volume raccoglie aneddoti, riflessioni e fotografie inedite, oltre a dialoghi privati con giganti della cultura come Gassman, Monica Vitti, Hanna Schygulla. Un'opera che vuole essere testimonianza e rivendicazione: "I n 80 anni nessuno può rimproverarmi di essermi venduto. Infatti, non ho una lira ".

Un artista senza compromessi

Nato a Napoli nel 1945 da una famiglia di giuristi, Mastelloni debutta a vent’anni al Teatro Esse sotto la guida di Gennaro Vitiello, con testi di Artaud, Genet e Hofmannsthal. Raggiunge la notorietà anche grazie al suo travestitismo scenico e alla dichiarazione pubblica della propria omosessualità, che allora rappresentavano un atto di grande coraggio.

Tra teatro, cinema e televisione, Mastelloni ha attraversato decenni di spettacolo italiano: da “Bambole non c'è una lira” di Antonello Falqui a “Studio ’80”, fino al ritorno in TV nel 1988 grazie a Loretta Goggi con “Via Teulada 66”. Negli anni ha collaborato con Patroni Griffi, ha recitato nei film “Inferno” di Dario Argento e “Culo e camicia” di Festa Campanile, fino alla partecipazione al reality La Fattoria nel 2006. Senza mai rinunciare al palcoscenico, Mastelloni ha portato in scena testi di Eduardo De Filippo, Goldoni, Pirandello e Viviani, mantenendo vivo il suo amore per il teatro anche nei momenti più difficili.

Una voce fuori dal coro

" Oggi valgono i followers, non la bravura né la bellezza ", ha dichiarato Mastelloni con disincanto, tracciando il bilancio di una carriera vissuta senza compromessi. Con i suoi toni a volte polemici, a volte lirici, resta una delle figure più uniche, fragili e autentiche del panorama artistico italiano.

Mentre l’artista lotta in ospedale, il mondo dello spettacolo e i suoi ammiratori attendonocon apprensione, sperando che la voce di Leopoldo Mastelloni possa ancora una volta tornare a raccontare il suo tempo, con l’irriverenza e la poesia che lo hanno sempre contraddistinto.