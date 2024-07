L'importanza dei viaggi nello Spazio. La lezione di Massimo Comparini al "Campus École The Skill"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una lezione "sotto le stelle" quella portata avanti da Massimo Comparini, ad di Thales Alenia Space Italia. Organizzata durante la summer school Campus École The Skill, durante la lezione si è discusso delle future opportunità di esplorazione, dell'importanza di investimenti strategici e della collaborazione tra paesi nel settore spaziale.

Perché è importante andare nello spazio

Non è un concetto semplice da comprendere, ma i voli spaziali sono fondamentali per assicurare la sostenibilità degli esseri umani. Questa è una delle prime risposte date dall'ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, alle tante domande poste dai presenti: " I più importanti passi avanti svolti dalla ricerca scientifica nella cura dell’osteoporosi derivano dalle ricerche fatte per superare la perdita di calcio nelle ossa degli astronauti. La microgravità è poi determinante sia nella ricerca farmaceutica che agroalimentare più avanzata ".

Aggiungendo inoltre un argomento più leggero: " Non sono certo questi i giorni migliori per riferirsi al calcio, ma ricordo che i Mondiali di Calcio del ’70 sono stati il primo evento globale trasmesso via satellite in cui il segnale ha rimbalzato da un continente all'altro "

I successi Italiani nello spazio

Durante il suo intervento Comparini ha anche illustrato i successi italiani nel settore spaziale, sottolineando come oltre il 50% della Stazione Spaziale Internazionale sia stata costruita negli stabilimenti di Torino. Ma non solo: " Il primo Paese a mandare un satellite nello spazio dopo Urss e Usa è stata l’Italia. Da allora nasce un primato mondiale che ci vede leader al fianco di Giappone, Cina, India, Germania e Francia ".

Il pensiero su Musk

Parlando di Spazio immancabile una riflessione su Elon Musk: " È un genio -dice Comparini - c he ogni tanto la spara un po’ grossa: come quando trasmette l’idea di un’immediata possibilità per l’uomo su Marte. Ciò nel breve termine non è possibile e non è soltanto per un aspetto economico o perché ci vogliono 10-12 mesi per arrivarci ma per le fortissime radiazioni ". Ma anche andare sulla Luna non è uno scherzo, anche se molto più possibile di Marte.

La Luna sempre più vicina

" Oggi andare sulla Luna è ancora un qualcosa che ha bisogno di astronauti professionalizzati ma si sta lavorando a una velocità rapidissima per giungere a una stazione lunare. E già oggi in poche ore è possibile raggiungere la stazione spaziale che sta a 400 km da noi, su nel cielo. In circa quattro giorni si arriva sulla Luna ".