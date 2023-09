L'impossibile previsione sull'ultimo nato italiano

Allerta: l'ultimo italiano potrebbe nascere tra poco più di duecento anni e morire tra circa trecento, questa è la proiezione dei dati Eurostat. Oddio, l'Occidente moderno è un crogiolo di etnie diverse da migliaia di anni, e dunque bisognerebbe dire che un italiano sarà sempre un italiano se esisterà l'Italia. Ma esisterà ancora l'Italia? Se nessuna superpotenza dittatoriale (il Putin di turno) non ci distrugge con le atomiche sì. O forse no. Perché, per dirne un'altra, molto più probabile dell'estinzione degli italiani: tra duecento anni, a causa delle conseguenze del cambiamento climatico, Venezia sarà completamente sommersa dal mare, e ecco, lì di sicuro non ci saranno più veneziani, a meno che non diventino pesci, ma in termini evolutivi ci vorrebbero decine di milioni di anni per un simile adattamento.

Tra l'altro pesci lo siamo già stati, cinquecento milioni di anni fa, fosse anche possibile, per assurdo, tornare nell'acqua non mi parrebbe una grande opzione (però Milano non sarà inondata per migliaia di anni, al posto dei delfini potrebbero avere veneziani che fanno piroette in un acquario). Mi ha incuriosito tuttavia, al riguardo, un'interessante dichiarazione che ha rilasciato Elon Musk a Nicola Porro, esattamente in linea con il rapporto dell'Eurostat: " Se non fate figli sarete destinati a scomparire ". A parte che il calo demografico riguarda, guarda caso, i Paesi ricchi (e anche all'interno dei Paesi ricchi, i poveri fanno più figli: tant'è che da sud si è sempre andati a nord, mai viceversa), ma nel mondo siamo troppi, questo è un grande problema, e lo sarà sempre più in futuro.

In ogni caso mi ha sorpreso che l'abbia detto proprio Elon Musk, che è nato in Sudafrica, da madre canadese e padre sudafricano. Ora è uno degli uomini simbolo della ricchezza e dell'innovazione tecnologica americana. È un immigrato, ma non sono finiti gli americani, è diventato americano lui, uno dei più forti degli americani. Così come sono americani Magic Johnson, Denzel Washington, Barack Obama, o viceversa è austriaco Arnold Schwarzenegger e è tanto americano quanto loro. (Gli stessi Stati Uniti sono stati creati dalla colonizzazione europea, poi si sono autoamericanizzati e sono venuti anche a salvarci dal nazismo e dal comunismo). Per cui non so veramente cosa significhi che nascerà l'ultimo italiano, perché se nascesse un ultimo italiano non esisterebbe più l'Italia, e nel caso se lo sarebbe meritato.