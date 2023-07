L'influencer attacca il cinema Anteo: "Ti odio, un labirinto". La replica: "Citiamo Moretti"

L’influencer e blogger Giulia Torelli, conosciuta sui social come "RockandFiocc", torna a far parlare di sé. Stavolta nel mirino della nota creator digitale, abilissima nella riorganizzazione degli armadi, ci è finito il Cinema Anteo di Milano: " Ottocento piani, non si capisce dove devi andare. Ti odio Cinema Anteo" , ha raccontato in un alcune stories pubblicate su Instagram. La replica della sala in piazza 25 aprile non si è fatta attendere: " Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti" .

Lo sfogo dell'influencer

Giulia Torelli non è certo nuova alle sortite di dubbio gusto sui social. Lo aveva fatto a fine settembre, subito dopo il voto delle politiche: " I vecchi devono stare a casa, fermi e immobili con quelle mani", aveva detto a proposito degli elettori anziani commentando il risultato parziale delle elezioni (poi si scusò). Ora ci è ricascata. Ma stavolta la politica non c’entra. La nota influencer, con un seguito da 200mila e passa follower su Instagram, si è lamentata dello storico Cinema Anteo di Milano. Il motivo? " Ottocento piani, non si capisce dove devi andare. - spiega RockandFiocc in una serie di stories - Dove il bagno? Boh! Non si sa, un labirinto. Le poltrone scomode, non si può mangiare ”. E ancora, a ripetizione: " Ti odio cinema Anteo, ti odio. Io ci vengo, supporto i cinema di Milano ma il cinema Anteo non lo sopporto. Sei anche lontano da casa mia, ti odio ".

"Crediamo nella gentilezza"