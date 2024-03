I due traghetti più grandi del mondo insieme in linea fra Livorno e Olbia

I due traghetti più grandi e "green" del mondo, il Moby Legacy e Moby Fantasy entreranno contemporaneamente in attività nella tratta fra Livorno e Olbia, dando vita ad un evento che entrerà nella storia della marineria italiana.

Gli straordinari vantaggi

La navigazione di entrambe le navi permetterà di far salire a bordo ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi, con un risparmio ambientale davvero senza precedenti nei territori collegati. Ma non soltanto, anche per quanto riguarda la velocità di imbarco e sbarco ci sarà la possibilità di diversificare i ponti di accesso alle navi, rendendo le procedure più veloci e sicure.

Standard di servizio molto elevati

A bordo i passeggeri avranno servizi paragonabili a quelli delle navi da crociera. Un intero ponte di ciascuna delle due navi sarà dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, dalle frutterie ai punti di ristoro tradizionali, tutti con cucine a vista, trasformando il viaggio in uno show cooking unico che somiglia ad una vacanza.

Grandi prestazioni ad un costo "piccolo"

Per festeggiare l’evento, Moby lancia una promozione straordinaria, solo per oggi: il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone) per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia-Livorno effettuati da oggi al 31 dicembre 2024, fino ad esaurimento dei posti dedicati all’iniziativa. Lo sconto, al netto di tasse e diritti, sarà ovviamente riconosciuto anche ai passeggeri senza auto ed è cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti.