Locali e manifestazioni sportive: "Maggiore vigilanza"

Una serie di azioni in collaborazione con Fipe per diffondere una maggiore coscienza della sicurezza nei locali pubblici. E' quanto stabilito pochi giorni fa in prefettura, nella sede di Palazzo Diotti a Milano, dove si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei vertici territoriali delle forze di polizia.

In occasione dell'incontro, organizzato nell'ambito del quotidiano e sinergico impegno interistituzionale per la tutela del territorio e della sua comunità, ed anche in considerazione dei tragici fatti avvenuti a Crans Montana, è stata effettuata un'analisi delle condizioni di sicurezza dei locali aperti al pubblico nell'area metropolitana milanese, con la partecipazione del presidente di Epam Confcommercio Milano e presidente della Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani.

Continueranno le iniziative per garantire maggiore vigilanza sul rispetto delle normative di settore e saranno rafforzate le azioni già in corso per la promozione di una maggiore consapevolezza, nei giovani e negli esercenti, sulla importanza della cultura della sicurezza, fondata sulla conoscenza dei rischi, sulla prevenzione e sull'adozione di comportamenti corretti e responsabili. Confermando l'impegno delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per la consueta e capillare azione per garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico, saranno dunque intraprese con la Fipe mirate azioni di collaborazione nelle attività di vigilanza e di formazione, orientate a diffondere una maggiore coscienza della sicurezza come valore comune.

Sempre nel corso dell'incontro con riferimento alla partita di basket Olimpia Milano vs Stella Rossa di Belgrado, valevole per il campionato di Eurolega, in programma il prossimo 15 gennaio presso l'Allianz Cloud di Milano, in conformità alle determinazioni assunte stamane in sede di comitato ed alle indicazioni rese dal comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del 30 dicembre scorso, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, il prefetto di Milano ha adottato, con provvedimento in data odierna, la prescrizione della vendita dei tagliandi per tutti i settori dell'impianto sportivo ai soli residenti in Italia.