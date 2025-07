L'occhio del re spaventa gli inglesi: cosa è successo a Carlo III

Re Carlo III sta conducendo in questi giorni la visita di Stato di Emmanuel Macron e consorte nel Regno Unito. Ma al di là dello sfarzo e dell'eleganza dei protagonisti, in tanti hanno notato il vistoso occhio arrossato del re, il destro. Alcuni esperti sono stati interrogati dai media ingliesi per capire cosa possa aver causato quell'evidente problema ma tutti sembrano concordi nel rassicurare sulle condizioni del Re, soprattutto perché pare che non dipenda dalla patologia, un tumore, dal quale il sovrano pare non possa guarire.

I settimanali inglesi riferiscono di una rottura di un capillare dell'occhio di re Carlo III, quindi nulla di grave e nulla che non possa accadere a chiunque anche con un banale starnuto o un colpo di tosse. È quanto riferito dalla Mayo Clinic, interpellata da Hello!: " Anche un forte starnuto o un colpo di tosse possono causare la rottura di un vaso sanguigno nell'occhio ". La "diagnosi" più probabile secondo gli esperti è di emorragia sottocongiuntivale e non richiede particolari cure, se non un qualche attenzione in più con la polvere. Sparisce da sola in circa due settimane. Ma non è la prima volta che il re si mostra in pubblico con problemi agli occhi, perché accadde già in passato, quando addirittura fu costretto a presentarsi in pubblico con un vistoso bendaggio.

Era il 2001 ma in quel caso non fu un'occasione fortuita a causare un problema all'occhio del Re bensì un incidente occorso mentre si dedicava al giardinaggio, sua grande passione: mentre tagliava un albero nel giardino della sua residenza, una grande quantità di polvere e di segatura finì nel suo occhio e per evitare ulteriori irritazioni l'allora principe dovette indossare l'evidente fasciatura. Ma le cronache raccontano anche di altri episodi che lo vedonoi coinvolti in incidenti, come quello che rivelò lui stesso nel 2014 alla Bbc: " Ho piantato molti alberi e mi sono tagliato la punta del dito, piantando pali. Ho dovuto essere portato all'ospedale di Swindon per farmelo ricucire ".

Almeno in quel caso non fu l'occhio a essere coinvolto ma comunque appare come un incidente molto doloroso. Qualcuno ha supposto che stavolta l'incidente possa essere stato causato da un "colpo" subito nella notte, anche involontario, ma forse la realtà è molto più banale.