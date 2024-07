Lotta agli incendi grazie ai droni della Regione Calabria. Presidente Occhiuto: "È ora di finirla"

Ascolta ora 00:00 00:00

Soprattutto in questo periodo la lotta agli incendi è una vera priorità nelle nostre regioni. Provocati dal caldo, ma molto spesso dalla mano criminale degli incendiari, portano devastazione mettendo in pericolo animali e cittadini. La Regione Calabria, sempre in prima linea con questa battaglia, è scesa in campo con un nuovo metodo che utilizza la tecnologia.

I droni per identificare gli incendiari

A renderlo noto il presidente della Regione Roberto Occhiuto che in un post su Facebook che ha iniziato con la frase: " È ora di finirla ", ha spiegato nel dettaglio la modalità, unica in Italia su come la Regione sta combattendo questo fenomeno. Nel posto il presidente spiega che grazie all'utilizzo di droni sono state oltre 50 le segnalazioni precoci, 100 i casi di abbandono rifiuti e 15 gli accertamenti di scarichi non autorizzati.

L'enorme lavoro delle squadre

Nella campagna antincendio 2024, ha spiegato Occhiuto, sono state messe in campo 63 squadre regionali dislocate sul territorio, 25 droni, 26 autobotti, 37 pick - up muniti di riserva idrica, 10 squadre dei Vigili del fuoco, squadre dei Forestali, 4 elicotteri della flotta regionale, 4 Canadair, 2 elicotteri Ericsson s64 e 2 elicotteri della flotta di Stato, 45 direttori delle operazioni di spegnimento regionali complessivi.

Ma non solo, oltre a questi numeri, 10 Dos dei Vigili del fuoco al giorno, 50 operatori nelle sale operative antincendio e control room, 43 squadre di associazioni e 90 squadre di volontari.

Un'enorme sforzo della Regione che ha permesso di evitare incendi dolosi e di mettere in sicurezza il territorio. Un esempio unico e innovativo in Italia che ha messo in campo tante forze e che ci si augura venga preso ad esempio anche dalle altre Regioni.

